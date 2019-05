Khader kritiserer Fyns Politi - fynsk venstremand går til modangreb

Et tyveri for et år siden i Søndersø på Nordfyn har i løbet af de seneste dage fået landsdækkende opmærksomhed.

Tyveriet er endnu ikke opklaret af Fyns Politi, selv om der ifølge butiksejeren er gode overvågningsbilleder, der tydeligt viser gerningsmændene.

I et facebookopslag kritiserer den konservative folketingskandidat Naser Khader politiet for ikke at have fået draget tyvene til ansvar.

- Man har tid og råd til “brobygning” og dialogkaffe med 10-15 nærpolitibetjente, men når kriminelle fra Vollsmose begår tyveri, så har man ikke ressourcer til at fange dem og drage dem til ansvar, lyder det fra Naser Khader.

Venstremand: Det er helt uhørt

Det undrer folketingskandidat og politibetjent Mark Grossmann (V), der gør opmærksom på, at det er Naser Khaders partifælle Søren Pape, der har siddet som justitsminister.

- Både du og din partiformand er helt opdaterede på de ressourcer, Fyns Politi i årevis har leveret til de øvrige politikredse, heraf bevogtning ved grænserne, jeres bevogtningsopgaver, jeres fodboldkampe, jeres evindelige bandekonflikter, jeres demonstrationer og ikke mindst Paludan, lyder det fra Mark Grossmann i et facebookopslag.

- Derfor er det ikke betryggende, at Det Konservative Folkeparti - med Naser Khader som ny ordfører på dansk politi - helt uhørt inddrager Vollsmose Nærpolitis 15 ansatte i din opdatering. Det viser i særlig grad, hvor lidt føling du har med, hvad det betyder for visiteringer, når Fyns Politis afdelinger afgiver mandskab, men stadigvæk kun har egne personlige mandetimer til at behandle sagsbunkerne efter at have gjort nytte i andre politikredse.

Mark Grossmann, der også sidder i byrådet i Odense, har arbejdet 20 års hos politiet, heraf 10 år i Vollsmose.

