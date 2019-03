Avanceret teknologi hjælper arkæologerne: Kigger i jorden uden skovl

Det lyder avanceret, og det er det sådan set også. Den samme teknologi, som har været brugt til at undersøge blandt andet Stonehenge i England og en norsk skibsgrav fra vikingetiden, skal nu tages i brug i Odense og fire andre steder i Danmark.

På Nonnebakken i Odense lå en af de fem danske ringborge i vikingetiden, og det er dem, der er årsag til, at et internationalt forskerhold nu kommer til Danmark for at lave højteknologisk arkæologi.

- Det går ud på, at vi ved at køre med avanceret udstyr køre henover de her - uden at udgrave stederne - prøver at få noget ny viden om ringborgene her, forklarer Mads Runge, der er forskningscenterleder på Odense Bys Museer.

Udover Odense skal forskerholdet også lave undersøgelser ved Aggersborg ved Limfjorden, Fyrkat ved Hobro og Borgring ved Køge

Forskerhold fra Wien

De eksperter, der skal undersøge vikingeborgene, kommer fra Ludwig Boltzmann Instituttet i Wien. Teknologien, de bruger, går ud på at opmåle forskelle i jordlaget. På den måde kan de strukturer, der har været der tidligere. Heriblandt volde og voldgrave og måske huse og veje.

Forskerholdet fra Østrig har allerede haft teknologien i brug på det verdensberømte Stonehenge i England, og så sent som oktober sidste år fandt man et vikingeskib ved Østfold i Norge ved hjælp af teknologien.

- De er de førende på området, så de har været rundt flere steder i Europa på nogle af de allerstørste sites, siger Mads Runge

Tages i brug senere på måneden

Opmålingerne i Odense foretages 20. til 21. marts, og derefter kommer der til at være et langvarigt analysearbejde, som foretages i et samarbejde mellem danske arkæologer og forskerholdet fra Wien.

Udover Odense Bys Museer deltager også Nordjyllands Historiske Museum, Vesthimmerlands Museum, Museum Sydøstdanmark og Aarhus Universitet.

Mads Runge fortæller herunder om, hvordan samarbejdet blev til en realitet.