Kim Larsen har fået kræft: Aflyser turné

Kim Larsen har i december fået konstateret prostatakræft og aflyser kommende turné.

Kim Larsen & Kjukken aflyser den kommende vinterturné på grund af sygdom.

Læs også Kim Larsen indlagt på hospital

I december fik Kim Larsen konstateret kræft i prostataen, og derfor aflyses bandets koncerter i januar, februar og marts. Ifølge Kim Larsen selv har han måtte sande, at han ikke blev frisk så hurtigt som ønsket.

Det oplyser Kim Larsen & Kjukken på Facebook.

- Undskyld, jeg er en gammel nar

- Jeg undskylder mange gange overfor både publikum og arrangører. Jeg er ved at blive en gammel nar, og meget imod min vilje har jeg måttet indse, at jeg har brug for ekstra tid til at komme i spilleform igen. Men jeg regner bestemt med at være klar til sommer, skriver Kim Larsen på Facebook.

Billetter købt til vinterturnéen refunderes. Er de købt på nettet, vil pengene typisk blive refunderet automatisk. Ved spørgsmål vedrørende billetter henvises til det lokale koncertsted.

Bandet skulle have spillet i Odeon i Odense 23. og 24. februar.

Kim Larsen & Kjukken forventer at kunne gennemføre de annoncerede sommerkoncerter.