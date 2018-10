Kim Larsen hyldes af OB og fans

Kim Larsen vil blive mindet og hyldet to gange i forbindelse med OB's hjemmekamp med AGF lørdag eftermiddag.

Således vil både klubben og OB’s officielle fanklub, De Stribede, mindes nationalskjalden, som døde søndag morgen i sidste weekend.

- Kim Larsen var en af Odenses lokale helte, og derfor mindes han inden lørdagens superligakamp mellem OB og AGF, skriver Ob.dk, og fortsætter:

- Ingen har som Kim Larsen formået at sætte ord og musik på livet, og hos OB har han også formået at sætte sit klare mærke på klubben gennem sangen "Her i Odense", som er blevet et fast ritual inden OB’s hjemmekampe.

Publikum vil derfor blive mødt af en række perler fra Kim Larsens sangkatalog, og som altid vil "Her i Odense" flyde ud af stadions højtalere et kvarter før kampstart.

Her opfordres tilskuerne til rejse sig og synge med.

Inden kampstart vil der være et minuts klapsalver, og OB’s spillere vil desuden bære sørgebind under kampen.

72 år = 72. minut

Kim Larsen blev 72 år gammel og De Stribede hylder Kim Larsen i det 72. minut ved at klappe i ét minut.

Fredag var der mindeoptog flere steder i landet og i Odense hyldede omkring 10.000 mennesker Kim Larsen med et mindeoptog i centrum.

Optoget begyndte ved Munkemose og sluttede på Sortebrødre Torv, hvor Kim Larsen boede tæt ved.

Kim Larsen flyttede til Odense i 1994, hvor han efterfølgende dannede bandet Kjukken. Bandets første album, "Kim Larsen & Kjukken" fra 1996, indeholdt nummeret "Her i Odense", hvor tekst og musik er skrevet af Kim Larsen.

OB spiller mod AGF på Odense Stadion klokken 16.00.

OB ligger inden kampen nummer ti i Superligaen, mens AGF er nummer fire.

Tv2fyn.dk følger kampen live.

