Kim Larsen hyldet i dagevis - fredag aften kulminerer det

Interessen for at hylde Kim Larsen i Odense har mildest talt været overvældende. Siden søndag, hvor den tidligere Gasolin’-forsanger døde, er der opstået et sandt blomsterhav foran Kim Larsens hjem i Claus Bergs Gade i det centrale Odense.

Læs også Fodboldfans hylder Kim Larsen i Odense

Tusindvis af mennesker har på Facebook tilmeldt sig et mindeoptog for Kim Larsen fredag aften i Odense - du kan følge mindehøjtideligheden direkte fra klokken 17 på TV 2/Fyn Nyhedskanalen, på tv2fyn.dk og i TV 2/Fyns app.

Mindeoptoget for Kim Larsen Sådan dækker TV 2/Fyn mindeoptoget for Kim Larsen



Klokken 17.00: TV 2/Fyn sender direkte på TV 2/Fyn Nyhedskanalen og varmer op til mindehøjtideligheden med reaktioner fra de forskellige lokationer i Odense. Du kan også følge tv-signalet på tv2fyn.dk og i TV 2/Fyns app.



Klokken 17.20: Tv-magasinet “Kulturambassadørerne” sendes på TV 2/Fyn Nyhedskanalen og handler udelukkende om Kim Larsen. Gæsterne er Malene Aastrup og Jesper Sivebæk.



Klokken 18.00: Mindeoptoget begynder i Munke Mose og kan følges på TV 2/Fyn Nyhedskanalen, på tv2fyn.dk, på Instagram og i TV 2/Fyns app. Mindeoptoget går fra Munke Mose til Amfipladsen, hvor kopibandet En Lille Pose Støj optræder med Kim Larsen-sange. Efter en smuttur forbi Flakhaven, afsluttes optoget med fællessang og et minuts stilhed på Sortebrødre Torv.



Klokken 19.30: TV 2/Fyn sender en halv times regionalnyheder på TV 2 med fokus på Kim Larsen-mindeoptoget og andre nyheder fra Fyn. Du kan løbende følge udviklingen på tv2fyn.dk. Se mere

Selv flere dage efter Kim Larsens død fortsætter hundredvis af fynboer med at kigge forbi hans hjem tæt ved Lørups Vinstue. De kommer gående, på cykel, i bil eller med taxa, der holder på stribe og venter, mens der bliver sørget og sagt farvel.

De besøgende har blomster med, tænder lys, sætter øl og smøger til nationalskjalden og mindes Danmarks bedst sælgende rockmusiker nogensinde.

Sådan foregår mindeoptog

Fredag aften kulminerer hyldesten til Kim Larsen i Odense. Mindeoptoget til ære for rocklegenden starter klokken 18 i Munke Mose. Herfra går de tusindvis af deltagere videre i samlet flok til Amfipladsen, hvor Kim Larsen-kopibandet En Lille Pose Støj vil optræde med et par sange.

Når koncerten slutter, vil der blive tændt fakler, og optoget fortsætter mod Flakhaven, hvor klokkerne i Odense Domkirke ringer til ære for Kim Larsen.

Herefter går optoget mod Sortebrødre Torv ved Lørups Vinstue og tæt ved Kim Larsens hjem, hvor der vil være to fællessange: “This Is My Life” og “Om lidt”.

Det officielle program afsluttes med et minuts stilhed til ære for nationalskjalden.

Arrangørerne opfordrer deltagere i optoget til at vente med at lægge blomster til efter mindehøjtideligheden. Foto: Sune Jørgensen

Der lægges fortsat blomster, øl og smøger foran Kim Larsens hjem. Billederne er fra onsdag aften. Foto: Sune Jørgensen

Arrangørerne opfordrer deltagerne, der ønsker at lægge blomster eller andet ved hans hjem, til at vente til et andet tidspunkt, da det forventes, at tusindvis af mennesker deltager i optoget fredag aften. Derudover bliver der gjort opmærksom på, at der ikke serveres alkohol i forbindelse med mindeoptoget.

Herunder kan du se en video med En Lille Pose Støj, der hylder Kim Larsen. Kopibandet spiller under mindehøjtideligheden.