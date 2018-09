Kim Larsen og hans musik betød meget for mange

Kim Larsens død får mange danskere - blandt andre musik- og kulturpersonligheder - til at reagere. Læs nogle af reaktionerne her:

Læs også Nationalskjald Kim Larsen er død

Artiklen opdateres ...

Læs også Portræt: Danmarks største gavflab har sunget sin sidste sang

Kim Larsen og Gasolin' skabte det danske rocksprog

Kim Larsen og Gasolin' var med til bane vejen for dansk rock. Den nu afdøde kunstner ligger helt i toppen af ranglisten, når det handler om dansk rock.



Det forklarer Klaus Lynggaard, der er forfatter, musikkender og tidligere rockanmelder.



- I 1970'erne skabte han sammen med gruppen Gasolin' et dansk rockudtryk. Han tog den gennemamerikanske musikform og gav den en drejning, fortæller Klaus Lynggaard og fortsætter:



- Det var et troværdigt, fyldigt, sjovt og poetisk dansk udtryk. Man kunne ikke andet end at tænke: Det sidder lige i skabet.



Han forklarer, at Gasolin' satte ord på og kunne udtrykke nogle af de tanker og følelser, som han selv gik rundt med dengang.



- Han vil blive husket som en af rockepokens helt store. Jeg vil tro, at han har skrevet fem-seks sange, der simpelthen vil blive en del af vores arvemasse, siger han.



Kim Larsen sov ind søndag morgen efter længere tids sygdom.