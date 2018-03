Kim Larsens hustru taler for første gang: Han har det godt og skriver løs

Kim Larsens hustru fortæller, at han har det bedre og er i fuld gang med at skrive nye tekster. Han fik sidste år konstateret prostatakræft.

Kim Larsen er stadig i gang med sin behandling, men det går godt, og lægerne er optimistiske.

Sådan lyder det fra Kim Larsens hustru Liselotte Kløvborg til eb.dk torsdag aften på den røde løber i Tivolis Koncertsal til gallapremieren på "Midt om natten".

Hun fortæller, at hun var lige ved at sige, at Kim Larsen faktisk aldrig har haft det bedre end nu, men det ville have været en løgn.

Han er frisk og sidder og skriver tekster på livet løs Liselotte Kløvborg, hustru til Kim Larsen

– Han er frisk og sidder og skriver tekster på livet løs. Han er selvfølgelig derhjemme, og det har han været hele tiden bortset fra, da vi blev indlagt, forklarede Liselotte Kløvborg til eb.dk.

Sønnen Hjalmer, der ligesom sin far også er musiker, var også med torsdag aften. Han fortalte, at Kim Larsen er frisk og glad, og alle er ved godt mod.

Klar til sommermusik

I december fik Kim Larsen konstateret kræft i prostataen, og derfor aflyste Kim Larsen & Kjukken deres på det tidspunkt kommende vinterturné. Ifølge Kim Larsen på Facebook måtte han sande, at han ikke blev frisk så hurtigt som ønsket.

Læs også Kim Larsen klar til sommerkoncerter

- Jeg undskylder mange gange overfor både publikum og arrangører. Jeg er ved at blive en gammel nar, og meget imod min vilje har jeg måttet indse, at jeg har brug for ekstra tid til at komme i spilleform igen. Men jeg regner bestemt med at være klar til sommer, skrev Kim Larsen på Facebook.

Og ganske rigtigt.

Den folkekære musiker har sin første optræden i 2018 på Den Grønne i Nyborg den 28. juni. Den 16. og 17. august kommer de i Den Fynske Landsby i Odense og den 24. august til Valdemar Slot.

Skanderborg Festival - Smukfest 2018 bliver deres eneste festivaloptræden i år.

Du kan se hele koncertprogrammet her.

- Du skal ikke undskylde

Kim Larsens undskyldning på Facebook affødte en storm af indlæg fra fans, der ikke mente, han havde noget at undskylde for:

Læs også Fans til kræftsyg Kim Larsen: Du har intet at undskylde for

- Kongen af dansk musik skal ikke undskylde, han skal bare blive frisk, så vi endnu en gang kan nyde hans musik. God dag til alle, skrev Facebook-brugeren Johnny Reinert.

- Du skal bare slet ikke undskylde, hr. Larsen. I stedet bør vi faktisk takke dig! Takke dig for musikken, og for at du nu sætter alt ind på at blive rask, så vi atter kan skråle i kor med dig og bandet. Livet er laaaaangt, skrev Pia Nyborg Jensen og citerede den kendte Kim Larsen-sang ’Papirsklip’.

I alt kom der næsten 4.000 indlæg og mere end 1.300 delinger på Kim Larsen og Kjukkens Facebook-side.

Og Kim Larsen takkede efterfølgende også sine fans på Facebook for deres mange venlige hilsner.

Læs også Kim Larsen har fået kræft: Aflyser turné