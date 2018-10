Kim Larsens liv foreviget i ny fotobog

I starten af november kan billedglade-personer og Kim Larsen-fans opleve musikernes liv igennem flere end 200 billeder. Det oplyser Forlaget Heatherhill i en pressemeddelse.

Bogen bærer titlen "This is my life - til minde om hele Danmarks spillemand" og skal ses som en ode til den fynske spillemand.

Over 200 sider skal den ifølge forlaget give danskerne et unikt indblik i Kim Larsens liv og den musik, som nationalskjalden komponerede.

- Bogen er en smuk og spændende billedrejse med tekster gennem Kim Larsens fantastiske liv med 250 dejlige fotos taget i en periode på 50 år af Danmarks bedste fotografer, oplyser forlaget i pressemeddelsen.

Udvalgt blandt 7.000 billeder

Ifølge forlaget er de 250 billeder udvalgt blandt flere 7.000 fotos af Kim Larsen. Billederne skal ifølge forlaget være med til at tege et billede, af Kim Larsen.

- Kim Larsen var vor tids musikalske H.C. Andersen - og en af de mest populære og folkekære kunstnere, som Danmark nogensinde har fostret, skriver forlaget.

Den nye fotobog bliver tilgængelig fra 2. november. Senere på året udkommer også Kim Larsens selvbiografi, som musikeren arbejdede på op til sin død.

