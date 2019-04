Regionen ved ikke, om jorden er farlig: Kim tager sagen i egen hånd

Opdatering Artiklen er opdateret med uddybende citat fra Region Syddanmark.

- Er jorden virkelig ren?

Som reglerne er, så mener jeg, at regionen ikke kan blive ved med at sidde på hænderne Peter Pagh, professor i miljøret

Spørgsmålet rejser landmand Kim Skou Rasmussen, da han lugter til den nordfynske jord, som han forpagter lidt uden for Otterup. I stedet for lugten af muld bliver han mødt med stanken af forurening.

- Hvis man lugter til jorden, så er man ikke i tvivl om, at man ikke skal plante radisser i jorden, forklarer landmanden, der har meldt forureningen til Nordfyns Kommune, som har informeret Region Syddanmark.

Men hvis man skal tro Region Syddanmark, har Kim Skou Rasmussen ingen grund til at bekymre sig om jorden. Grunden er nemlig ikke forurenet, konkluderede regionen i 2014 i et brev til grundens ejer.

Det er de danske regioner, der sammen med kommunerne har ansvaret for at kortlægge forurening.

I brevet beskriver regionen, at den tidligere Otterup Kommune har brugt jorden til anbringe asfalt og vejslam. Det omtaltes inden for miljølovgivning som en fyldplads.

Alligevel mener Region Syddanmark ikke, at grunden skal kategoriseres som forurenet eller mulig forurenet. Det skyldes ifølge regionen, at asfalt og vejslam i blev kørt til Stige Ø i starten af 90'erne.

- Regionen kan ikke blive ved med at sidde på hænderne

Ifølge Peter Pagh, der er professor i miljøret ved Københavns Univeristet, bør Region Syddanmark som minimum anerkende, at Kim Skou Ramussens forpagtede jord kan være forurenet.

- Det er lidt anstrengt at sige, at jorden ikke kan være forurenet, når man ved, at jorden har været brugt til fyldplads, lyder det fra professoren.

Derudover hæfter Peter Pagh sig ved, at Kim Skou Rasmussens har fundet asfalt og andet affald på det sted, hvor fyldpladsen lå.

- Når man ser asfalt, der stikker op af jorden, så er det svært at argumentere for, at man ikke kan kortlægge stedet som vidensniveau et (mulig forurening, red.), pointerer han og tilføjer:

- Som reglerne er, så mener jeg, at regionen ikke kan blive ved med at sidde på hænderne.

Ifølge Peter Pagh stiller miljølovgivningen ikke krav om, hvor hurtigt en region skal kortlægge forurening.

Den forpagtede jord har tidligere været en grusgrav. I slutningen af 1980'erne blev den brugt til deponering af asfalt, der ifølge Region Syddanmark er blevet fjernet fra grunden.

Jordforureningen i egen hånd

På Nordfyn undrer Kim Skou Rasmussen sig over, at Region Syddanmark ikke vil forureningskortlægge den jord, han forpagter.

- Det er som om, at de (regionen, red.) ikke forholder sig til fortiden og kun tænker fremtiden, siger han.

I første omgang har han betalt 2.500 kroner for en simpel jordprøve, der kun undersøger få stoffer.

- Jordprøven er noget, vi har betalt for med det formål at undersøge, om jorden virkelig er ren, forklarer han.

Det er bare en stikprøve. Det kan være endnu værre de andre steder Kim Skou Rasmussen, forpagter af landbrugsjord

Prøven viser, at jordkvalitetskriteriet for tjærestoffet benzo(a)pyren er overskredet. Ifølge jordprøven er der målt 3,6 miligram benzo(a)pyren per kilo jord. Grænsen går ved 3,0 for stoffet, der findes i blandt andet asfalt.

Det betyder, at lokale myndigheder skal rådgive om, hvordan jorden må anvendes, oplyser Miljøstyrelsen.

- Det er bare en stikprøve. Det kan være endnu værre de andre steder, frygter Kim Skou Ramussen.

TV 2/Fyn har bedt Region Syddanmark at svare på Kim Skou Rasmussens kritik. Regionen vil ikke stille op til interview, men oplyser følgende:

- Sagen er under behandling. Den er ikke tilstrækkeligt belyst, og derfor kan vi ikke udtale os om det.

