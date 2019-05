Stærkt regnskab: Kims skovler millioner ind

De er vant til at tjene gode penge hos Kims i Søndersø.

Men 2018 overgik alle forventninger. Et salg, der steg fra 683 til 720 millioner kroner og et overskud opå 170 millioner kroner før skat, er ikke set bedre i mange år.

Ud over et imponerende salg både på hjemme- og eksportmarkedet, lykkedes flere af Kims innovative satsninger bl.a. et nyt produkt som choko-lakrids, der ellers ligger en del fra Kimns sædvanlige chips og snacksunivers.

I årets løb har Kims, der i dag hedder Orkla Confectionery & Snacks Danmark, både fået flere nye kunder i udlandet og øget sine markedsandele.

Kims ledelse forventer en yderligere forbedring af driften på 3-5 procent i 2019 dog meget afhængig af, hvordan Brexit-forhandlingerne ender.

Et hard Brexit kan gå ud over eksporten til Storbritannien i form af højere priser og måske et midlertidigt stop i en periode, fremgår det af forventninger til fremtiden.

Kims beskæftiger i dag 197 medarbejdere omregnet til heltidsansatte. Det er 12 flere end i 2017.

