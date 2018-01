Kina-projekt endt i retssag og politianmeldelse

Tidligere østfynsk erhvervsformand hevet i retten af kinesisk investor. Tidligere Nyborg-borgmester og erhvervschef er på vidnelisten.

Planerne var eventyrlige, da den tidligere formand for Østfyns Erhvervsråd og medlem af Nyborg Kommunes Kina-udvalg, Jan Jessen, i 2015 fik option på at købe Odenses tidligere socialforvaltning på hjørnet af Klaregade og Klosterbakken.

For 180 millioner kroner skulle der indrettes luksuslejligheder til rige kinesere og mødested for store forretninger i bygningen, hvor H. C .Andersen færdedes i sin barndom.

Fairytale Residence og Fairytale Light House hed selskaberne bag investeringerne.

Det første selskab skulle være ejendomsbesidder og foruden Jan Jessen, talte selskabet fire andre og mindre investorer.

Det andet selskab - Fairytale Light House - var ifølge udbudsmaterialet "et erhvervsnetværk med stort potentiale, hvor asiatiske, danske, europæiske og andre erhvervsfolk kunne udvikle projekter og skabe resultater sammen."

Fortrudt

Det synes den kinesiske forretningsmand Peter Tsui Kwok Keung fra Hong Kong lød som en fremragende idé. Han drømte om at få hustruen med til Danmark og datteren i dansk skole og lod sig overtale af Jan Jessen og Nyborg Kommunes Kina-konsulent Dat Ba Luu til via sit selskab Keywork Asia Limited at investere 1,6 millioner danske kroner - eller 225.000 US dollar - i Fairytale Light House.

Men det har han bitterligt fortrudt.

Kineseren, der drev et lille eksport-importfirma i Hong Kong, solgte sin lejlighed for at få råd til investeringen.

- Jeg er ingen velhavende mand, og det fortalte jeg også til Jan Jessen, sagde han i retten.

I dag er han blanket af, føler sig snydt og udnyttet, og sagen er havnet i et civilt søgsmål om de 225.000 US-dollar mod den tidligere bestyrelse ved retten i Svendborg, hvor sagen startede onsdag.

Bestyrelsen finder sagen ubegrundet, og i det seneste regnskab for Fairytale Residence konkluderer selskabets ledelse, at det ikke er nødvendigt at hensætte penge til et tab på sagen.

Man mener, at kineseren har været fuldt oplyst fra dag ét og selv har misligeholdt aftalen.

Det var en forklaring, som blev gentaget på retsmødets første dag, hvor Jan Jessen oplyste, at Hong Kong-kineseren selv havde skrevet under på to nøgleaftaler, der kunne sikre ham 27 millioner i hånden, hvis han solgte bygningsmassen for 180 millioner kroner - nemlig 15 procent i bonus af handlen.

Sagen om Fairytale Light House Peter Tsui Kwok Keungs søgsmål inddrager foruden Fairytale Light House Aps., direktør Jan Jessen og bestyrelsesmedlemmerne Ole Lindekilde og Jesper Pedersen.



​Deres advokater er Jørn Frøhlich og Allan Harder Ulriksen.



​Gunvor Sundgaard Happe repræsenterer Peter Tsui Kwok Keung og hans selskab Keywork Asia Limited.



​Sagen fortsætter torsdag og fredag i denne uge med bl.a. vidneafhøringer.

Inden sagen startede i onsdag har sagen udviklet sig yderligere.

Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der har politianmeldt Jan Jessens selskab Training Gallery for overtrædelse af udlændingelovens regler om beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft.

Et væsentligt omdrejningspunkt i sagen er nemlig, at Hong Kong-kineseren skulle ansættes i Jan Jessens selskab som konsulent til etablering af forretningsforbindelser i Kina for danske virksomheder og til at sælge den omtalte bygning i Odense til rige kinesere.

Det blev han også - men lønnen blev betalt af ham selv - som modregning i hans egen investering på 225.000 US dollar.

"I realiteten skulle Peter Tsui Kwok Keung dække udgifterne til sin egen ansættelse hos Training Gallery ApS (kr. 375.000 årligt), ligesom han reelt set er blevet pålagt at betale ca. kr. 1,2 millioner kroner for opnåelse af ansættelsen og opholdstilladelsen det første år i Danmark", hedder det i processkriftet.

På papiret havde Peter Tsui Kwok Keung nu arbejde i Danmark og kunne få opholdstilladelse og sin hustru og deres lille barn til Danmark.

Det skete i foråret 2016.

Peter Tsui Kwok Keung var dog ikke tryg ved situationen eller den indviklede konstruktion mellem Fairytale Residence, Fairytale Light House og Training Gallery og bad derfor om et møde.

Truet med fyring

Af processkriftet mod Jan Jessen og de tidligere bestyrelsesmedlemmer fremgår det, at han følte sig truet til at acceptere tingenes tilstand eller blive fyret - og dermed stå til udvisning af landet.

Mødet blev lydoptaget af Peter Tsui Kwok Keung, og også andre optagelser er fremlagt som udskriftsdokumenter i retten.

Kineseren valgte herefter at opsige medlemsaftalen og krævede de 225.000 dollar tilbagebetalt.

Han blev efterfølgende fyret og da han ikke fik pengene retur, anlagde han civilt søgsmål mod bestyrelsen.

Fyringsgrunden var bl.a. manglende arbejdsindsats, manglende initiativ til at tilmelde sig et dansk-kursus, og en (illoyal) henvendelse til Odense Kommune for at tjekke om rygter, som Dat Ba Luu havde videregivet, var korrekte. Nemlig at optionen på bygningen ville udløbe i løbet af et par måneder.

Erik Christensen, tidligere Nyborg-borgmester - nu folketingsmedlem - er indkaldt til at vidne fredag i retten i Svendborg.

Sagen involverer også Nyborg Kommune.

For kommunens Kina-konsulent, Dat Ba Luu, var manden, der formidlede kontakten, og han deltog også efterfølgende i møder mellem parterne.

Torsdag skal Nyborgs erhvervschef Babak Djarahi afgive vineforklaring i retten, og fredag er det Nyborgs tidligere borgmester Erik Christensen, der skal vidne.

Han er i dag folketingsmedlem og formand for Folketingets Europaudvalg.