Kina vil have fynsk forårsrulle på turné

På Odense Teater kan man lige nu opleve den anmelderroste forestilling Forårsrullen, der er baseret på det fynske erhvervs- og indvandrereventyr om Daloon. Nu vil Kina have forestillingen på turné.

Da der var premiere på forestillingen "Forårsrullen" den 17. maj i år, sad en flok kinesere klar på de røde plyssæder.

Delegationen var tilfældigvis på besøg i Odense og blev inviteret med til forestillingen om deres hjemlands hofret: Forårsrullen.

Nu er Kina ude med snøren for at få forestillingen på turné, men det er nemmere sagt end gjort.

- Nu skal vi igang med at undersøge, om det kan lade sig gøre. Skuespillerene kan ikke bare lige forlade Danmark i tre uger, de er jo booket hele næste sæson. Omvendt er det så spændende, at vi selvfølgelig vil prøve at få det til at lykkes, siger Julie Lindegaard, kommunikations- og salgschef på Odense Teater

Det fynske forårsrulle-eventyr

Teaterstykket "Forårsrullen" er blevet til på baggrund af det fynske erhvervs- og indvandrereventyr om kinesiske Sai-Chiu Van.

Han kom til Danmark i 1935 for kortvarigt at studere landbrug, men han endte med at blive i landet og introducere den kinesiske hofret til det danske folk - med stor succes. Hans søn Hemming Van tog over efter sin far og har stået i spidsen for Daloon indtil 2015.

Den kinesiske interesse for teaterstykket er Odense Teater selvsagt begejstret over.

- Det betyder rigtigt meget for os, at kineserne udviser interesse for vores forestilling. Det vil være et stærkt fynsk initiativ at komme til Kina og vise, at vi har andet at byde på end H.C. Andersen, siger Julie Lindegaard.

Kinesisk stolthed

For Hemming Van, der har lagt familiehistorie til forestillingen, giver det god mening, at Kina udviser interesse for forestillingen.

- Kineserne er generelt interesserede i at vide, hvordan det går med kinesere i udlandet. Netop denne forestilling vil pirre den nationale stolthed med sin fortælling om en af fædrelandets sønner, der drog udenlands og gjorde den ikoniske forårsrulle berømt i en fjern del af verden, siger Hemming Van.

Interessen for at få den fynske teaterforestilling til Kina stammer blandt andet fra et kinesisk museum i byen Ningbo. Museet dedikerede sidste år en stor udstilling til Hemming Vans far, Sai-Chiu Van, som grundlagde af Daloon,

Hemming Van var med til åbningen af udstillingen om sin far, der netop har rødder i byen Ningbo. Byen er en driftig havneby, hvor de er meget stolte af at være dygtige handelsmænd. Derfor vil de gerne hædre kinesere, der tog til udlandet og fik succes.

Det gjorde de så sidste år med den store udstilling om grundlæggeren af Daloon, Sai-Chiu Van, og hvem ved - måske kommer historien om den driftige handelsfamilie Van nu hele vejen fra Odense til Kina.

- Nu filmer vi ihvertfald forestillingen i morgen, så vi kan vise den til de interesserede kinesere. Og så må vi i gang med at finde ud af, om det er praktisk muligt. Det håber vi, siger Julie Lindgaard, kommunikations- og salgschef på Odense Teater.

