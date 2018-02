Kineser tabte sag til fynsk projektfirma

Kineser skal betale 275.000 kroner i sagsomkostninger til folkene bag det kuldsejlede projekt Fairytale Light House på Klosterbakken i Odense.

Tidligere formand for Østfyns Erhvervsråd i Nyborg, Jan Jessen, og tre bestyrelsesmedlemmer i selskabet Fairytale Light House er ved retten i Svendborg blevet frifundet i et civilt søgsmål om 1,5 millioner kroner.

Sagen går tilbage til 2015, da folkene bag Fairytale Light House fik option på at købe bygningen, hvor Odenses socialforvaltning tidligere holdt til på hjørnet af Klaregade og Klosterbakken.

Læs også Jensens Bøfhus' hovedsæde i Odense sat til salg

Læs også Kæmpe byggeri på Odense Havn

Læs også Kendt Odense-virksomhed solgt til kapitalfond

For 180 millioner kroner skulle der indrettes luksuslejligheder til rige kinesere og mødested for store forretninger i bygningen, hvor H.C. Andersen færdedes i sin barndom.

Fairytale Residence og Fairytale Light House hed selskaberne bag investeringerne.

Det første selskab skulle være ejendomsbesidder. Det andet selskab - Fairytale Light House - var ifølge udbudsmaterialet "et erhvervsnetværk med stort potentiale, hvor asiatiske, danske, europæiske og andre erhvervsfolk kunne udvikle projekter og skabe resultater sammen".

I forbindelse med projektet kom Jan Jessen i kontakt med kineseren Peter Tsui Kwok, der både investerede 1,5 millioner kroner og blev ansat i Jan Jessens eget firma Training Gallery ApS for at hverve andre investorer.

Kineseren fik senere kolde fødder og ville have sine penge tilbage. Ifølge hans advokat Gunvor Sundsgaard Happe blev han i realiteten pålagt både at dække udgifterne til sin egen ansættelse hos Training Gallery ApS (375.000 kroner årligt), ligesom han reelt betalte cirka 1,2 millioner kroner for opnåelse af ansættelse og opholdstilladelsen det første år i Danmark.

Det argument har retten tilbagevist, og Peter Tsui Kwok kommer nu i stedet for at betale sagsomkostningerne på 275.000 kroner.

Retten lægger til grund, at der ikke er dokumenteret nogen sammenhæng mellem kineserens ansættelse i Training Gallery og hans investering i Fairytale Light House.

"Peter Tsui Kwok og hans selskab Network Asia Limited har ikke løftet bevisbyrden for, at Peter Tsui Kwoks ansættelse hos Training Gallery var bestemmende for, at Keywork Asia Limited indgik en medlemsaftale med Fairytale Light House ApS. Der er heller ikke ført bevis for, at aftalen med Fairytale Light House er ugyldig eller, at kontrakten var opsagt", hedder det i dommen.

Peter Tsui Kwoks forsvarer er ikke tilfreds med afgørelsen, og ifølge Gunvor Sundsgaard Happe overvejer hun sammen med sin klient, om dommen bør ankes til landsretten.

Læs også Kinesiske luksuslejligheder: Forlig faldt på gulvet

Læs også Kina-projekt endt i retssag og politianmeldelse