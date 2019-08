Efter fødevareskandale: Kinesere investerer i fynsk fabrik

I Ebberup mellem Assens og Hårby er byggeriet af en splinterny fabrik til 80 millioner kroner i fuld gang hos virksomheden Fipros.

De er gået sammen med en dansk og en kinesisk partner om at eksportere økologisk modermælkserstatning til Kina - for 300 millioner kroner.

Det er Fipros, der investerer alle 80 millioner kroner i den nye fabrik. De har dog i fået lån af kineserne på 2,5 millioner euro, som først afdrages, når produktionen af deres produkter begynder. Der afdrages 0,2 euro for hver af de 12.500.000 dåser, som kontrakten lyder på.

Mange nye job

På grund af den store aftale skal Fipros ansætte mellem 20 og 30 nye medarbejdere i produktionen i den kommende tid. Byggeriet af den 22 meter høje bygning er i fuld gang.

Så det var en glad direktør, der i dag åbnede dørene til de nye bygninger.

- Det er en kæmpestor dag, også at tingene er gået så stærkt. Det er en fantastisk ide, der er kommet på bordet her, siger Conny Twisttmann Andersen, der er administrerende direktør i Fipros.

Virksomheden har investeret 80 millioner kroner i helt nye bygninger og et splinternyt produktionsapparat.

- Faktisk er det at producere økologisk en trend og på vej til at blive mainstream. Så vi har store forventninger til den investering her, siger Richard li, der er administrerende direktør i Wellingo Nutrition med kontor i Århus.

Modermælkserstatning til Kina

Op mod 8000 ton modermælkserstatning skal hvert år pakkes og sendes afsted fra Fyn til millioner af kinesiske børn.

- Det er et helt enestående projekt, hele den har tanke med den økologiske mælk fra danske køer. Jeg havde aldrig troet, at en fødevare skandale i Kina, melaminskandalen, rent faktisk kan give os så store forretningemuligheder, siger Conny Twisttmann Andersen.

Fipros skal stå for forarbejdningen af den økologiske mælk, som leveres af Dairy of 1888, der er et eksportbrand under Them Andelsmejeri.

- Vi kan mærke og lugte lykke

Salget af modermælksertstatningen til Kina foregår via det kinesiske selskab Engnice med datterselskabet Wellingo i Danmark.

- Vi havde kigget os omkring i hele verden. Vi havde været i New Zealand, i Frankrig, i Tyskland og til sidst kom vi her til Danmark. Vi kan mærke og lugte lykken. Vi kan også mærke kvalitetskontrollen i dette land. Derfor vil vi så gerne placere forarbejdningen af produkterne, før de er klar til markedet, her, siger Richard li.

De tre partnere underskrev aftalen for otte måneder siden, og mandag var en delegation af kinesere på besøg for at se bygningerne for første gang og fejre samarbejdet.

Byggeriet bliver cirka 2200 kvadratmeter stort og står klart til december i år med den første produktion i gang i løbet af januar næste år.

- Vi er glade for den nye bygning her, siger Richard li.

Melaminskandalen i Kina Melaminskandalen i Kina foregik i 2008, hvor mindst 300.000 småbørn blev forgiftet, 50.000 blev indlagt og seks døde. Kinesiske mejeriselskaber solgte babymælk med kemikaliet melamin. Når stoffet melamin tilsættes råmælk, snydes mejeriernes måleapparatur til at vise, at mælken har et højere proteinindhold, end den reelt har. Dermed kan producenten få en højere afregningspris for sin mælk. Kilde: Ritzau, TV 2

Byggeriet af den 22 meter høje bygning er i fuld gang. Sådan kommer den færdige bygning til at se ud.