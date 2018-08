Kineserne kommer: Fynsk festival får stor kinesisk partner

H.C. Andersen Festivals har indgået et stort samarbejde med en kinesisk virksomhed. Begge parter ser store perspektiver i samarbejdet.

En af landets største kulturfestivaler, den igangværende H.C. Andersen Festivals i Odense, har indgået en samarbejdsaftale med den kinesiske virksomhed Gift Education, der arbejder med innovative uddannelseskoncepter i Kina.

Gift Education lægger en sum, der ifølge TV 2/Fyns oplysninger matcher de helt store danske sponsorer, hvilket vil sige over 100.000 kroner om året i tre år.

Det er af rigtig stor betydning for festivalen Peter Bøgholm, direktør for H.C. Andersen Festivals

Til gengæld er de nu blevet samarbejdspartnere med H.C. Andersen Festivals, og det mener både festivalen og kineserne, at der er store muligheder i.

- Nu har vi landet en aftale med en kinesisk samarbejdspartner, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Via dem kan vi nu udbrede kendskabet til H.C. Andersens univers, og vi kan styrke de tre ben, vi gerne vil. Altså udvide festivalen, udvikle vores uddannelsesspor og så vil vi på den lange bane sammen med dem gerne skabe en kulturudveksling. Så det er af rigtig stor betydning for festivalen, siger Peter Bøgholm, der er direktør for H.C. Andersen Festivals.

Læs også HCA Comedy Festival er ikke kun for sjov

Viden og oplevelser

Direktøren for festivalens nye samarbejdspartner, James Lu, er i denne uge i Odense for at deltage i festivalen og indgå aftalen. Selv om virksomhedens kunder er i Kina og festivalen er i Odense, er han begejstret for de muligheder, der ligger i samarbejdet med festivalen.

- H.C. Andersen Festivals’ fokus på innovation og uddannelse er rigtig godt. Børnene kan finde masser af både viden og oplevelser i de mange events, der foregår under festivalen. De kan også lære om den danske kultur, hvilket er vigtigt, og samtidig er en god mulighed for dem, siger James Lu.

Som en del af samarbejdet vil Gift Educations, der blandt andet også arbejder med legetøj og indlæringsredskaber, give kinesiske skolebørn mulighed for at komme til Odense i forbindelse med festivalen.

Læs også Marie som prinsesse: - Jeg skal lære ikke at falde af motorcyklen

1.000 kinesere på festivalbesøg

Til årets festival er Gift Education allerede på besøg i Odense med en større gruppe børn. Virksomheden er blandt andet kinesisk distributør af Lego, og har i den forbindelse inviteret vinderen af en Lego-konkurrence med til Danmark.

For Gift Education er det værdifuldt at koble sig på festivalens fantasifulde univers.

Direktør James Lu fortæller videre, at den fynskfødte eventyrforfatter er et kæmpe navn i Kina, og derfor er er det interessant for Gift Education at samarbejde med den fynske festival.

(Artiklen fortsætter under videoen)

- Kinesiske børn starter allerede i en tidlig alder med at læse H.C. Andersens eventyr, hvilket er med til at give dem en positiv tilgang til hele livet. Derfor er det uddannelsesmæssige koncept, som festivalen har, en meget speciel og attraktiv oplevelse for kinesiske børn. Vi håber at kunne tage deleelementer fra festivalen i Odense med til Kina for at få endnu flere kinesiske børn til at lege med og dele oplevelsen, siger James Lu.

Til næste år håber Peter Bøgholm, at de vender tilbage med endnu flere børn og barnlige sjæle.

- De vil jo gerne have lidt fart på, men vi vil gerne kunne håndtere skaleringen. Men det er nok ikke urealistisk, at vi næste år snakker 1.000 personer, og så kan vi begynde at tage fart der fra, siger Peter Bøgholm.