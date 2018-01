Kinesiske luksuslejligheder: Forlig faldt på gulvet

Fronterne fastlåst efter tre dage i retten. Fredag blev Nyborgs tidligere borgmester ført som vidne.

Det skulle have været et rigtigt H. C. Andersen eventyr med investeringer på 180 millioner kroner i luksuslejligheder på Klosterbakken i Odense, men i stedet for har det udviklet sig til en juridisk skyttegravskrig.

Hong Kong-kineseren Peter Tsui Kwok Keung, der i dag er bosiddende i Nyborg, mener han er blevet bondefanget for 1,6 millioner kroner af den tidligere formand for Østfyns Erhvervsråd i Nyborg, Jan Jessen, og den øvrige bestyrelse i selskabet Fairytale Light House Aps.

Som omtalt onsdag hos TV 2/Fyn indebar investeringen på de 1,6 millioner kroner et medlemsskab i Fairytale Light House og en ansættelse hos Jan Jessens firma Training Gallery - en ansættelse kineseren selv skulle betale det første halve år.

I jobbet skulle kineseren i 2015 bl.a. sælge ejendommen på Klosterbakken, Fairytale Residence, til rige kinesere, men så langt nåede parterne ikke.

I denne uge har et civilt søgsmål ved retten i Svendborg skullet afgøre sagen, men efter tre dage er klimaet mellem de to parter ikke kommet over permafrost-grænsen.

Selv om dommer Anders Munch-Jensen fredag middag fik parterne til at bruge yderligere en halv time efter retsmødet til at finde et forlig uden for retslokalet, kunne der ikke opnås enighed, og sagen er nu optaget til doms.

Uklar rolle

Torsdag og fredag blev de sidste vidner ført bl.a. Nyborgs erhvervschef Babak Djarahi og tidligere borgmester Erik Christensen, der nu er medlem af Folketinget.

Nyborgs erhvervschef fortalte bl.a., at Jessen røg ud af kommunens Kina-udvalg, fordi der var uklarhed om, hvornår Jessen repræsenterede egne forretninger, og hvornår han talte med kommunal stemme.

Desuden nævnte han, at Peter Tsui Kwok Keung ikke var den eneste, der havde været utilfreds med Jan Jessens Kina-rådgivning og nævnte i den forbindelse firmaet 3R.

Erik Christensen fortalte, at Nyborg Kommune i hans tid generelt støttede alle Kina-initiativer, der havde en mulighed for at kaste vækst og arbejdspladser af sig - også projektet i Odense, der blev præsenteret ved flere lejligheder.

- Vi fortalte gerne om Nyborgs lyksaligheder, men vi involverede os selvfølgelig ikke økonomisk, sagde Erik Christensen.

Kina-projekt endt i retssag og politianmeldelse

Ved fredagens procedure gentog Peter Tsui Kwok Keungs advokat Gunvor Sundgaard Happe fra Homann Advokater, at modparten havde solgt varm luft for 1,6 millioner kroner til hendes klient.

- Han var den eneste kunde i Fairytale Light House. Der var intet netværk, og de ydelser, og den rådgivning han kunne få, havde ingen økonomisk værdi. Han skulle betale de 1,6 millioner kroner for at få job i Jan Jessens firma Training Gallery, og yderligere fik han at vide, at han skulle fortsætte med at betale de næste syv år - fire millioner i alt, sagde Gunvor Sundgaard Happe.

Fyret

Peter Tsui Kwok Keung blev fyret, inden han startede med at arbejde hos Jan Jessen, og fyringen kædede Gunvor Sundgaard Happe sammen med kineserens krav om at få pengene retur.

Jessens advokat, Jørn Frøhlich, procederede for, at der var en klar adskillelse mellem ansættelse og medlemsskab af Fairytale Light House.

Han fastslog, at både netværk og rådgivning var reelt til stede i Fairytale Light House. Og at Peter Tsui Kwok Keung ikke kunne få pengene tilbage, blot fordi han havde fortrudt sin underskrift eller havde skuffede forventninger.

Kontrakten var i øvrigt udfærdiget af selskabets advokat og formand Henrik Bornebusch.

Jørn Frølich understregede også, som flere af bestyrelsesmedlemmerne, at kineseren slet ikke ønskede at arbejde, da han først havde fået ønsket opfyldt om at få sig selv og familien til Danmark.

Der afsiges dom senere i januar måned.