Kirke stuvende fuld til Kim Larsen-hyldestkoncert

Sankt Hans Kirke var fyldt til allersidste plads, da Kim Larsen mandag blev hyldet på årsdagen for sin død. Faktisk var interessen for den hyldestkoncert, kirken husede, så stor, at man kunne have fyldt kirken to gange.

En af de i alt 600 koncertgængere, der fik plads, var Jens Ib Jørgensen. Han var aldeles begejstret for at høre bandet En Lille Pose Støj hylde Kim Larsen.

Læs også År 1 efter Kim Larsen: - Jeg kunne godt finde på at holde et øjebliks stilhed

- Jeg har jo fulgt Kim lige siden mine unge dage, vi er jo lige gamle. Det har været både Gasolin-tiden og Kjukken-tiden, så da vi fik chancen her, ville vi gerne det, sagde Jens Ib Jørgensen under koncerten.

Både musikken og forsageren Claus Balslevs stemme faldt lige i hans smag.

- Jeg synes, det lyder fantastisk godt, og jeg synes, der er en helt speciel lyd her i kirken. Det er et fint sted, sagde han.

Hyldest og hygge

For forsanger i En Lille Pose Støj, Claus Balslev, var det vigtigt, at det blev en hyldestkoncert og ikke en mindekoncert. At det blev en aften, hvor man havde det rart i stedet for at være ked af det.

Forsangeren var også glad for den store interesse for koncerten.

- Det er jo et svar på, at han er ekstremt vellidt, at han er en guru, en inspirator inden for musikken, og gør en masse mennesker glade, sagde Claus Balslev forud for koncerten.

Læs også Odense dropper idé om vej opkaldt efter Kim Larsen

Kirken var fyldt til sidste plads, da hyldestorkestret En Lille Pose Støj gav koncert på årsdagen for Kim Larsens død.