Kirkeløkke er i DM-himlen efter januarskade og VM-afbud

Man forstod glæden hos GOG-profilen Niclas Kirkeløkke, da håndboldherrerne fra Fyn torsdag sikrede en plads i DM-finalen mod Aalborg Håndbold.

Ni scoringer blev det til mod Skjern, og 25-årige Kirkeløkke leverede, da det så mørkest ud efter en tredje semifinalekamp, hvor Skjern længe lignede en vinder.

28-25 lød sejren på, efter at GOG i første halvleg var bagud med seks mål, og ti minutter før tid var bagud 18-22.

- Det er helt sikkert noget af det største, jeg har oplevet i min karriere. Det var en drøm at stå i finalen, og selvfølgelig vil jeg også gerne vinde i min sidste sæson i GOG, så det betyder alt lige nu.

- Især efter en kamp, hvor vi var helt nede i sækken og hev den op til sidst, siger den 25-årige landsholdsspiller.

Vendt til noget positivt

Det har været et helt perfekt forår. Jeg turde ikke håbe på, at jeg ville være så hurtigt tilbage, og at jeg ville stå med en finaleplads nu. Niclas Kirkeløkke, GOG-spiller

Landsholdet blev dog et sort kapitel i januar, da Niclas Kirkeløkke måtte melde fra til VM i Danmark med en skade, og dermed var han ikke med til at blive verdensmester.

Det hele er dog vendt til noget positivt, inden Niclas Kirkeløkke i juli skifter til Rhein-Neckar Löwen i Bundesligaen.

- Det har været et helt perfekt forår. Jeg turde ikke håbe på, at jeg ville være så hurtigt tilbage, og at jeg ville stå med en finaleplads nu. Det er noget af en omvæltning, i forhold til hvad der skete i januar, siger han.

Comeback overrasker ikke spilleren

GOG leverede et comeback i den afgørende dyst mod Skjern, som egentlig ikke kom bag på Kirkeløkke.

- Vi stoler på os selv hele tiden. Det var lidt ligesom i vores første kamp mod Skjern for en uge siden, hvor vi også var bagud med fire-fem mål.

- Vi ved, at vi kan indhente kampe rigtig hurtigt, fordi vi løber godt, og når vi får fat i det i forsvaret, er det svært for de andre at score.

Han siger farvel til GOG og tager til Tyskland i begyndelsen af juli og indleder træningen i Tyskland i midten af juli. Kirkeløkke ser frem til at lære af flere kampe med høj intensitet som i kampene mod Skjern.

- Jeg tror, jeg kan udvikle mit spil på det fysiske aspekt. Når vi har spillet i Europa, har vi mærket et helt andet tryk fra de tyske og franske hold, som jeg håber, jeg kan få ind i mit spil, i stedet for at skulle vænne mig til det hver gang, siger Niclas Kirkeløkke.