Oplev millionkøb: Kirsten og Carl Peder har købt TBT-lejlighed

Kikkerten bliver taget op foran øjnene.

Man føler næsten, man er jorden rundt, når man er her Kirsten Adolph, køber af lejlighed i TBT-tower

Ejendomsmægleren Kirsten Adolph er sammen med sin mand Carl Peder Adolph i TBT-tower, der huser deres kommende lejlighed.

- Det (udsigten, red.) er fantastisk. Man føler næsten, man er jorden rundt, når man er her, lyder det fra Kirsten Adolph, da hun nyder udsigten udover Odense.

Ægteparret har betalt 6,4 millioner kroner for deres kommende bolig og onsdag fik de i forbindelse med rejsegilde for første gang lov til at opleve udsigten fra Odenses højeste lejlighedskompleks - TBT-tower, der rager 60 meter op i centrum af Odense.

Fra TBT-tower er der udsigt Lillebælt og Storebælt. Og med parrets lejlighed på 15. sal ud af 17. mulige er der også en god chance for, at de kan nyde vandet omkring Fyn.

- Jeg kan slet ikke forestille mig andet end, at jeg skal sidde her i en god stol og kigge udover det hele, forklarer Kirsten Adolph.

TBT-tower TBT Tower er med sine 60 meter Odenses næsthøjeste bygning. Byggeriet kommer ind på en andenplads efter Sankt Knuds Kirke, der ifølge Odensebogen er 63 meter højt.

Byggeriet ligger lige der, hvor Thomas B. Thrigesgade løb i gamle dage. I dag er nærmeste nabo det nye Hotel Odeon. Du kan kende det på de brune kobberplader, der sidder på alle sider hele vejen rundt.

TBT Tower er blevet 17 etager. Lejlighederne koster mellem 2,5 millioner kroner og 20 millioner kroner. Se mere

Borgmester: - Det er et fantastisk byggeri

Det er ikke kun ægteparret Kirsten og Carl Peder Adolph, der godt tilfredse med TBT-tower. Også Odenses borgmester glæder sig over højhuset i midtbyen.

- Det er et fantastisk byggeri og en helt fantastisk udsigt heroppe fra, lyder det fra Peter Rahbæk Juel (S), borgmester i Odense.

Han forsætter:

- Vi får plantet endnu en milepæl i byens udvikling.

Borgmesteren bliver bakket om af byens by- og kulturrådmand, Jane Jegind (V).

- Vi har virkelig markeret, at vi har flyttet os. Nu står vi her i noget (TBT-tower, red.), der helt sikker bliver et varetegn for Odense.

- Det markerer, at vi vil noget mere og noget andet, end det, vi hidtil har haft ambitioner om, forklarer rådmanden.

TBT-tower er efter planen indflytningklar først i juli sommeren 2018. Ægteparret venter dog først at flytte ind i løbet af efteråret 2019.