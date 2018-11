Kirstine: - Jeg følte retten sagde det var i orden at voldtage mig

Hvis man ikke har givet sit samtykke til sex - så er det voldtægt.

Sådan skal loven være i fremtiden lyder det fra flere organisationer, der søndag gik på gaden med demonstrationer i landets fire største byer.

Loven skal laves om, lød det blandt andet i Odense, hvor også Kirstine Holst var mødt op for at demonstrere.

Hun fortalte til TV 2/Fyn, at hun har været igennem en retssag, hvor gerningsmanden blev frikent, mens hun blandt andet skulle svare på, hvilken form hendes trusser havde, og om hun otte år tidligere havde kendt andre mænd, da hun blev separeret fra sin mand.

- I min sag var der dokumenteret vold, jeg havde blå mærker og alligevel blev han frifundet.

- Jeg følte faktisk at retten havde sagt, at det var i orden at begå vold mod Kirstine.

5.000 udsættes for tvangssamleje eller forsøg på det

Ifølge Ritzau anslår Amnesty Danmark, at mellem 900 og 1.000 personer demonstrerede for en ny voldtægtslov i Odense, København, Aarhus og Aalborg.

Kravet fra de demonstrerende er, at voldtægtsofre skal beskyttes bedre - og det skal ske ved at indføre en ny voldtægtslov, som bygger på samtykke.

Det skønnes, at flere end 5.000 kvinder hvert år udsættes for tvangssamleje eller forsøg på det. Men kun en mindre del af sagerne politianmeldes, og et fåtal fører til domfældelse.

Arrangører: Lovgivning vil gøre en forskellen

I alt 12 organisationer stod bag dementrationerne, som fandt sted på FN's internationale dag for bekæmpelse af vold mod kvinder, og arrangørerne mener, at det vil ændre sig, hvis man indfører en lovgivning, som tydeliggør, at sex skal være frivilligt fra begge parters side.

Otte andre lande i Europa, herunder Sverige, Tyskland og Storbritannien, har indført lovgivning om samtykke ved sex.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på voldtægtslovgivningen.