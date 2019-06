Kisteglad trods muligt farvel til ministertitel

Konservative mister regeringsmagten, når Venstre går til dronningen klokken 11, og VLAK-regeringen er fortid.

Men alligevel er der ikke meget ærgrelse at spore fra Konservatives spidskandidat på Fyn.

Fynboerne har brug for alle de folketingsmedlemmer, som de overhovedet kan få. Mai Mercado, folketingskandidat, Komservative

- Jeg er bare kisteglad, lød det onsdag aften fra Mai Mercado.

Og selvom hun står til at skulle overlade ministerposten som børne- og socialminister til en anden, er der da også en god grund til at være glad. Konservative står nemlig til en fordobling i Folketinget.

- Det allervigtigste er at få fremgang, fordi vi sad seks mandater før, og det er vigtigt at få nogle flere kollegaer. Og det ser det ud som om, at vi får, siger hun til TV 2/Fyn.

00:10 Fremgang er det vigtigste for den fynske spidskandidat fra Konservative. Luk video

Kan I overhovedet bruge fordoblingen og indflydelsen, når I mister regeringsmagten?

- Det kan vi bestemt. Og der har det jo en meget stor betydning, hvor meget vægt man har bag sine mandater, og hvor mange mandater man har. Og derfor så glæder det mig bare rigtig meget, at vi står til en rigtig fin fremgang, lyder det fra Mai Mercado.

Læs også Hønge hylder SF efter flot valg: - Vi er tilbage

Hvem får mandatet?

På Fyn formår Konservative da også at gå frem. Partiet lander på 6,2 procent af stemmerne. Det er en fremgang på 2,7 procentpoint siden sidste valg. Partiet står dog stadig til ét mandat, ligesom ved valget i 2015.

Vi har jo ikke valgt sådan at skifte retning og sige, at nu vil man lige pludselig begynde at gå i regering med socialdemokraterne. Mai Mercado, folketingskandidat, Komservative

Og om Mai Mercado får det fynske mandat i Folketinget, er endnu for tidligt at sige med 100 procents sikkerhed, men alt tyder dog på det.

- Det er vigtigt for fynboerne, fordi det er vigtigt at være tilgængelig. Det er vigtigt at komme ud og få al inspirationen, og fynboerne har brug for alle de folketingsmedlemmer, som de overhovedet kan få. Og for Konservative er det også vigtigt at have en repræsentant på Fyn, så det glæder mig meget, siger spidskandidaten.

Læs også Fyn er rød: Sådan har fynboerne stemt

Kæmper videre for Fyn

Mai Mercado er ikke i tvivl om, hvad fordoblingen af de Konservatives mandater i Folketinget skal bruges på.

- Vi kommer til at bruge mandaterne til at føre konservativ politik. Vi har jo ikke valgt sådan at skifte retning og sige, at nu vil man lige pludselig begynde at gå i regering med socialdemokraterne. Vi tror på, at den største indflydelse for os vil komme ved at være forhandlingsparate, siger hun.

00:23 Mai Mercado slår fast, at Konservativ ikke bare sådan skifter retning. Luk video

Men hvad betyder det, at Konservative bevarer det ene mandat på Fyn?

- Det har stor betydning, fordi vi har kæmpet mange fynske mærkesager i den her periode. Vi har lavet aftalen om, at få den vestfynske del af motorvejen udvidet til tre spor rundt om Odense, og så selvfølgelig også at sænke brotaksten. Og vi skal jo langt videre, så det er jo bare at give den fuld gas i den næste periode, svarer Mai Mercado.