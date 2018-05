Kit Claudi forlader Fyns Politi

Fyns Politis nuværende politidirektør, Kit Claudi Grøn-Iversen, fratræder sin stilling på Fyn og bliver i stedet ny politidirektør på Bornholm.

Kit Claudi Grøn-Iversen fratræden hos Fyns Politi er en del af en mindre rokade af cheferne inden for politiet.

Politidirektør Peter Møller Nielsens fratræder på Bornholm til august og derfor iværksættes rokaden, der involverer to andre politikredse.

Nuværende politidirektør på Fyn, Kit Claudi Grøn-Iversen, indtræder i stillingen som politidirektør på Bornholm.

Den nuværende politidirektør i Midt- og Vestsjælland, Arne Gram, vender tilbage til Fyns politi, som ny politidirektør.

Direktør i Rigspolitiet, Svend Ulrik Larsen bliver ny politidirektør i Midt- og Vestsjælland. Ændringerne vil træde i kraft pr. 1. august.

Kit Claudi Grøn-Iversen tiltrådte som politidirektør hos Fyns Politi i september 2015, og har dermed været i spidsen for Fyns Politi i små tre år.

- Det har været et privilegium at stå i spidsen for Fyns Politi, hvor vi både har gennemført en omfattende reorganisering og vores målrettede indsats mod banderne har virket. Jeg kommer til at savne de 800 dedikerede og dygtigere medarbejdere og ledere i Fyns politi. Men også de mange gode samarbejdsparter heriblandt Kredsrådet. Samtidig ser jeg frem til at indtræde i stillingen på en anden ø, nemlig Bornholm, hvor der også venter mange spændende opgaver, udtaler den afgående politidirektør i en pressemeddelelse.

Hendes tid hos Fyns Politi har været præget af, at der til tider har hersket mistillid mellem politidirektøren og Fyns Politiforening.

I oktober 2016 truede 600 betjente fra Fyns Politiforening politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen med at afbryde samarbejdet, da de ikke længere havde tillid til hende.

Gram vender tilbage

Den nye politidirektør er 55-årige Arne Gram. Han var vicepolitidirektør indtil september 2013, hvor hans karriere fortsatte i København. I oktober 2017 blev han politidirketør hos Midt- og Vestsjællands Politi.

- Jeg har været rigtig glad for jobbet i Midt- og Vestsjællands Politi, selv om det blev noget kortere end forventet. Men så er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at jeg – med min fynske baggrund og mangeårige virke i fynsk politi – glæder mig utrolig meget til at vende tilbage. Jeg ved, at min forgænger og hendes mange gode kollegaer har skabt et solidt fundament for en velfungerende politikreds, og jeg vil gøre mit bedste for at fortsætte og styrke indsatsen for, at borgerne på hele Fyn kan føle sig trygge, siger Arne Gram, der er bosiddende i Nyborg.