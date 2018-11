Efter Kim Larsens død: Kjukken går i opløsning

Knap to måneder efter Kim Larsens død har hans orkester, Kjukken, besluttet sig for at opløse sig selv.

Det skriver Ekstra Bladet.

I 1994 flyttede Kim Larsen til Odense, og året efter dannede han sit band, Kjukken. Men efter 23 år giver det nu ikke længere mening at fortsætte.

Vi vil ikke spille uden Kim, så Kjukken er slut. Det er da ærgerligt, men det store problem er jo, at Kim er væk, og savnet af ham er stort - det er problemet Jørn Jeppesen

Det fortæller Jørn Jeppesen, der var Kim Larsens impresario og guitarist i orkestret.

- Vi stopper. Kim var jo solist og forsanger og lagde navn til hele projektet, og solisten eksisterer desværre ikke mere, så vi stopper, siger Jørn Jeppesen til Ekstra Bladet.

Til avisen fortæller Jørn Jeppesen, at det var en fornøjelse at spille med den ikoniske spillemand og musiker, der efter et sygdomsforløb sov ind den 30. september, 72 år gammel.

Aflyste koncerter

I 2014 måtte Kim Larsen lade sig operere for en diskusprolaps, og Danmarks måske mest kendte flab måtte siden gennemføre flere sommerturnéer siddende. Men han blev ved.

Efter at have kæmpet med kræft gennem længere, måtte han i 2018 aflyse en del koncerter i Norge, men 8. august var han tilbage på scenen, da han med sit band Kim Larsen & Kjukken gik på scenen på musikfestivalen Smukfest i Skanderborg, hvor han optrådte siddende.

I ugerne efter spillede Kim Larsen & Kjukken tre udsolgte koncerter på Fyn. Først i Den Fynske Landsby 16. og 17. august og derefter 24. august på Valdemars Slot på Tåsinge.

Kim Larsen & Kjukkens første koncert var i Odense i 1995, og den allersidste var i Holbæk 25. august - blot lidt mere end en måned før Kim Larsen gik bort.

