KL-aftale kan betyde skattestigning i Odense

Efter en pause kan se odenseanerne måske igen se frem til at betale mere i skat. Det sker, efter at der i den nye aftale om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen igen er indført en pulje, hvor kommuner kan få lov til at hæve skatten uden at blive straffet økonomisk.

En pulje som partierne bag aftalen om at hæve skatten i Odense har tænkt sig at søge. De vil søge om at hæve skatten med 0,2 procentpoint.

I en SMS bekræfter borgmester Peter Rahbæk Juel (S), at Odense Kommune nu igen vil forsøge at hæve skatten for at få flere penge til børn, unge og ældre.

SF: Vi har brug for pengene

Og hos SF's beskæftigelsesrådmand, Brian Dybro, bliver nyheden om den nye skattepulje modtaget med glæde.

- Hvor dejligt. Det er skidegodt, for den pulje har vi manglet. Vi skal naturligvis søge om at få lov til at hæve skatten, og så kan jeg bare krydse fingre for, at vi får lov. For der er god brug for dem. Både på skolerne, i dagtilbuddene, i hjemmeplejen og på handicapområdet, siger Brian Dybro (SF).

Kort fortalt kan kommuner nu få lov til at hæve skatten uden at aflevere nogle af pengene til staten. Kravet er dog, at andre kommuner sænker skatten med tilsvarende beløb. Samlet må der dog maksimalt være skattestigninger for 200 millioner kroner.

Vil give flere millioner i kommunekassen

I den sidste byrådsperiode var det Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre, der indgik aftalen om at hæve skatten med samlet ét procentpoint. Af to omgange fik de lov til at hæve skatten med 0,8 procentpoint.

Siden har Alternativet og Dansk Folkeparti også tilsluttet sig forliget om at hæve skatten med de sidste 0,2 procentpoint. I forliget er det aftalt, at indtægterne fra de ekstra skattekroner skal fordeles således: En fjerdedel til dagtilbuddene, en fjerdedel til skolerne, en fjerdedel til udsatte børn og en fjerdedel til de ældre i Odense.

Får Odense Kommune lov til at hæve skatten, vil det give 45 millioner i det første år stigende til 58 millioner kroner, når skattestigningen er fuldt indfaset.

- Vi kan ikke med de sidste 0,2 procentpoint love guld og grønne skove. For selvom det lyder af mange penge, så er vi en stor by, og der er nok af udfordringer. Men det er en gedigen saltvandsindsprøjtning i vores velfærd, siger Brian Dybro (SF).

Venstre: En dårlig idé med skattestigning

Hos Venstre er udsigten til endnu en skattestigning ikke nogen god nyhed. Venstres Christoffer Lilleholt kalder det en dårlig idé.

- Odenseanerne betaler i forvejen rigtig meget i skat. Vi har åbenbart råd til at lave en letbane til et meget stor milliardbeløb, og samtidig har vi også kunnet se, at Socialdemokraterne er gået med på Venstres linje om at finde pengene inden for det budget, vi har, siger han og fortsætter:

- Vi har 12,5 milliarder kroner i Odense Kommune, og de penge bliver ikke brugt lige fornuftigt alle steder, siger Christoffer Lilleholt.

I stedet vil Venstre finansiere velfærden i Odense ved ikke at etablere letbanens etape 2.

- Det er penge, vi kunne bruge på skolerne, lærere, pædagoger og SOSU-medhjælpere til de ældre. Der er rigtig mange penge at finde der, siger Lilleholt.