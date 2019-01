Ansatte ved regionen: - Klap lige hesten

Regeringen præsenterede onsdag et nyt sundhedsudspil, der vil nedlægge regionsrådene og fokusere mere på nærhed i patientbehandlingen.

Landets fem regioner skal nedlægges. Istedet oprettes der fem nye sundhedsforvaltninger. De passer geografisk med de nuværende regioner og vil få hovedsæder samme steder.

Samtidig skal der oprettes 21 nye såkaldte sundhedsfællesskaber. De skal bygges op omkring lokale sygehuse rundt om i landet.

Onsdag eftermiddag blev de ansatte i regionshuset i Vejle samlet og fik en orientering. Men selv om der er lagt op til mange forandringer, så tager de ansatte det roligt.

- De medarbejdere, som jeg har talt med i dag, og det som jeg oplever foregår rundt om på gangene, er "klap lige hesten". Lad os nu lige se, hvor bredt en flertal regeringen kan få for det her oplæg, siger næstformand for Hovedudvalget ved Region Syddanmark, Lone Rasmussen.

Mellem 80 og 90 medarbejdere skal flytte

I forhold til den mængde opgaver, der skal flyttes ud til kommunerne, anslår Lone Rasmussen, at der er tale om mellem 80 og 90 medarbejdere, der skal flyttes fra Vejle til administrationen i det nye sundhedsfællesskab i Odense.

Næstformand for Hovedudvalget ved Region Syddanmark, Lone Rasmussen, havde helst set, at regionen fortsatte som hidtil.

- Regionen er velfungerende, og jeg mener, at det vi har behov for, det er nogle flere ressourcer ude på sygehusene, siger Lone Rasmussen.

Fyn bliver delt i to. Ni fynske kommuner bliver tilknyttet sundhedsfællesskabet i Odense. Middelfart bliver tilknyttet Trekantsområdets sundhedsfællesskab.

Finansiering: Seks milliarder kroner bliver fundet ved blandt andet at nedlægge regionsrådene, hvorved der spares 1,5 milliarder kroner på eksempelvis reduceret administration.

I 2025 skal der være 500.000 færre sygehusbesøg.

I 2025 skal der være 40.000 færre indlæggelser.

De fem regionsråd, der har 205 folkevalgte politikere siddende, står til at blive nedlagt ved udgangen af 2020.

Den fremtidige struktur i sundhedsvæsenet vil bestå af tre lag. Øverst vil være et statsligt organ under Sundhedsministeriet, som står for økonomien og styring.

Derunder vil der være fem sundhedsforvaltninger. De passer geografisk med de nuværende regioner og vil få hovedsæder samme steder.

Der skal oprettes 21 nye såkaldte sundhedsfællesskaber. De skal bygges op omkring lokale sygehuse rundt om i landet.

Kronisk syge patienter skal i langt højere grad behandles hos læger i lokale sundhedshuse.

Sygehuse får pligt til at sende patienter videre til behandling et andet sted, hvis sygehusene ikke kan tilbyde behandling inden for fristen på 30 dage.

Patientvejledningen skal forbedres. Det skal blandt andet ske ved hjælp af ét samlet patientnummer, som man kan ringe til for at få vejledning og hjælp.

Førstegangsfødende skal have ret til at være indlagt 48 timer på hospital eller et patienthotel. Kilde: Regeringens sundhedsudspil: "Patienten først - nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder".

