Klar appel fra GOG-stjerne efter Gidsels udmelding

Træningskampe, ligakampe, pokalkampe, internationale kampe og landskampe.

Det er næsten til at blive helt forpustet bare ved tanken, og derfor er der måske ikke noget at sige til, at Mathias Gidsel og Morten Olsen får seks fridage i GOG.

- På en eller anden måde er de nødt til at cutte noget af i ligaen, siger Morten Olsen til TV 2 SPORT.

- Vi er den liga i Europa, der spiller flest kampe – med mulighed for endnu flere, hvis man spiller tre kampe i semifinalen og finalen. Man bliver nødt til at kigge på, hvordan vi kan få nogle færre kampe. Man kan også kigge på at gøre sæsonen kortere ved at spille flere kampe på kortere tid og så holde to-tre måneders pause, siger Morten Olsen, der for nylig indstillede sin landsholdskarriere for at få mere tid til sin familie.