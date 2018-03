Klar dom: Muren i Nyborg skal væk ellers vanker der tvangsbøder

Omstridt mur i Teglværksskoven i Nyborg skal ned inden 1. juli ellers koster det ejeren 5000 kroner i bøde om måneden.

En omstridt mur ved Restaurant Teglværksskoven i Nyborg har fået over 1.000 nyborgensere til at skrive under på en protest.

Nu skal muren rives ned inden 1. juli. Hvis ikke det sker, vanker der en bøde på 5000 kroner om måneden.

Desuden skal ejeren - en odenseansk erhvervsmand - betale 15.000 kroner i bøde for at have overhørt Miljø- og Naturklagenævnets afgørelse.

Det besluttede retten i Svendborg fredag middag.

Muren adskiller Restaurant Teglværksskoven og en ferielejlighed, begge ejendomme er ejet af den odenseanske erhvervsmand.

Sagen har også vakt voldsomt folkeligt røre i Nyborg, fordi ferielejligheden, som ejeren i øvrigt først ønskede at bruge som helårshus, under opførslen fik et helt andet udseende end de oprindelige tilladelser lagde op til.

Desuden blev en sti mellem restauranten og ferieboligen nedlagt, så besøgende ikke længere kunne nyde udkikket fra den asfalterede skovvej ud over Storebælt, og endelig fik restauranten sit udendørs serverings-areal amputeret.

Dertil kommer som nævnt sagen om den omstridte mur.

Ejeren fik besked på at han skulle fjerne muren allerede i oktober 2015 af Natur- og Miljøklagenævnet.

Sagen har været ramt af masser af forviklinger, blandt andet havde Naturstyrelsen først givet tilladelse til muren efter skov-loven, men ikke oplyst ejeren om, at han også skulle have tilladelse efter strandbeskyttelsesloven.

I retten i mandags bad ejeren af muren om at få henstand med nedrivningen til 1. september, hvor den nuværende forpagter, Rasmus Kirk, stopper.

Men den bøn ønskede dommeren altså ikke at imødekomme.