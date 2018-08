Klar til blomstrende ekstranummer? 100.000 billige planter til salg

Blomsterfestivalen i Odense er slut. Nu gælder det om at få de grønne fingre i billige planter, når 100.000 udstillingsblomster bliver sat til salg mandag eftermiddag.

I fire dage har Odense blomstret lidt mere end normalt. Overalt har der været planter, blomster og kreative opsatser.

Men nu er årets blomsterfestival slut. Eller næsten da. For nu venter det, som alle dem med grønne fingre og tomme krukker har set frem til.

Blomstrende midtby Foto: Reza Sahraei

Festivalens blomster bliver sat til salg til spotpriser.

- Vi bliver spurgt flere gange i løbet af blomsterfestivalen, hvor og hvornår de her planter bliver solgt, fortæller Anne Rasmussen, der er Odense Blomsterfestivals sekretariatsleder.

Folk bliver ivrige efter at få fat i de planter, som de har set her på blomsterfestivalen, og som de er interesseret i. Anne Rasmussen, sekretariatsleder, Odense Blomsterfestival

Og akkurat som de tidligere år kan man godt regne med, at der bliver rift om hortensiaerne og kirsebærtræerne, når salget går løs i DOK5000 mandag eftermiddag.

Salg af blomsterfestivalens planter Mandag den 20. august

Kl. 14.00- 15.00 – VIP adgang*

Kl. 15.00 – 19.00 – Gratis adgang for alle



Sted: DOK5000, Havnegade 18, 5000 Odense C



* VIP adgang:

VIP er for Plus kunder af Fyens Stiftstidende.

Alle VIP gæster skal medbringe sin personlige adgangsbillet fra



Er du ikke Plus kunde, kan du købe VIP adgang ved indgangen for 50 kr. (fra kl. 15.00 er det gratis adgang for alle).



Kilde Odense Blomsterfestival Kl. 14.00- 15.00 – VIP adgang*Kl. 15.00 – 19.00 – Gratis adgang for alleDOK5000, Havnegade 18, 5000 Odense CVIP er for Plus kunder af Fyens Stiftstidende.Alle VIP gæster skal medbringe sin personlige adgangsbillet fra link her Er du ikke Plus kunde, kan du købe VIP adgang ved indgangen for 50 kr. (fra kl. 15.00 er det gratis adgang for alle).Kilde Odense Blomsterfestival

- Folk bliver ivrige efter at få fat i de planter, som de har set her på blomsterfestivalen, og som de er interesseret i. Og så ved de, at de kan få dem til en god pris, siger Anne Rasmussen.

Hvis blomsterne hænger lidt, så lægger de besøgende mærke til det og kommenterer det.

- Det er jo dejligt at høre, at de tænker over, hvordan planterne ser ud. Vi har et stort arbejde med at vande dem. Vi har folk på morgen og aften til at vande, så vi kan sørge for, at planterne står pænest muligt både under festivalen, og når de skal sættes til salg bagefter i DOK5000.

Ifølge Odense Blomsterfestival har knap 500 købt VIP-billetter til mandag formiddag. Det betyder, at de kommer først ind og kan vælge blomster ud i en hel time, inden dørene bliver åbnet for andre.

Indtægterne fra salget af festivalresterne går udelukkende til at dække nogle af blomsterfestivalens mange udgifter.

Læs også Stor interesse for festivalrester på Odense Havn

Festivalen kunne da godt vare otte dage

Tusindvis har besøgt festivalen, som har været tradition i Odense i tyve år.

- Jeg har ikke været her før, så det er en stor oplevelse bare at komme herud, fortæller Lis Thurø Jensen fra Svendborg.

Dette års festival har temaet cycling og recycling, og det kunne tydelig ses i udstillingerne.

En god ide til de krukkeløse? Foto: Reza Sahraei

- Jeg synes, at festivalen er virkelig god. Den er bedre, end den har været de senere år. Nu går vi selv meget ind for genbrug, og det er så lækkert at se, hvor meget genbrug, der er brugt i den her udstilling. Den kunne godt vare otte dage, lyder det fra Jette Rasmussen, der har været fast festivalgæst i mange år.