Klar til mere lummert vejr? Så varmt bliver det de næste dage

Du kan ligeså godt vænne dig til klipklapper og solcreme. Varmen fortsætter på Fyn de kommende dage, lover meteorologerne.

Det er som om, at vejrguderne har glemt, at maj måned egentlig hører til foråret. For vi har allerede haft flere sommerdage med over 25 grader i dette forår, end vi havde hele sidste sommer i de officielle sommermåneder.

Og ifølge TV 2 Vejret fortsætter solen med at bage og give os temperaturer mellem 20 og 25 grader.

Sådan så vejrudsigten ud for Odense SØ tirsdag morgen på telefonen. Foto: Screendump

Det er et højtryk, der præger vejret i Danmark lige nu. Det betyder, at temperaturen alle dage kommer over 20 grader, og ifølge TV 2 Vejret kan vi komme op omkring 25 grader, fordi temperaturerne ofte bliver lunere, end modelberegningerne viser på grafikken.

Vejret onsdag i Danmark Foto: Grafik TV 2 Vejr

Flere sommerdage nu end sidste sommer

En meteorologisk sommerdag er defineret ved, at der måles over 25 grader ved mindst én af de officielle danske målestationer. Det er allerede sket ni gange i dette forår. Sommeren 2017 (juni til august) bød på sølle otte sommerdage.

Fredag bliver ifølge prognoserne den solfattigste og koldeste dag - endda med risiko for byger.

Prognose for fredag. Danmark er placeret mellem to højtryk. Det giver mulighed for byger, før det næste højtryk, nær Irland, ankommer og igen sørger for tørvejr. Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret

Weekendvejret er endnu usikkert, men TV 2 Vejret skriver, at tendensen med, at et nyt højtryk med sol og varme tager over efter fredagens køligere vejr fortsætter.

Prognose for søndagsvejret Foto: Grafik TV 2 Vejr

Maj kan slå rekorden fra 1889

Maj 2018 kan faktisk blive den varmeste siden 1889. Her lå gennemsnitstemperaturen på 13,8 grader.

Dét år nåede temperaturen i maj helt op på 30 grader nær Hundstrup på Sydfyn på månedens varmeste dag.

DMI's klimatolog Mikael Scharling spår, at gennemsnitstemperaturen for maj 2018 kan ramme 13,9 grader - og dermed blive den varmeste siden 1889.

Uddrag fra Meteorologisk Årbog 1889, der viser, at den højeste temperatur i maj 1889 blev målt på Flintholm Gods nær Hundstrup på Sydfyn til 30,0 grader (rød ring). Maj 1889 er den varmeste maj, der nogensinde er målt i Danmark på landsplan. Foto: Meteorologisk Årbog 1889 / Rigsarkivet / TV 2 Vejret