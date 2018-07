Klar til olympisk indmarch: - Jeg føler mig helt fri!

Når man er udviklingshæmmet, er hverdagen fyldt med udfordringer. Men derfor kan man godt være god til bowling og komme på det danske landshold.

- Neej, kom igen, Brylle.

Opmuntrende bemærkninger flyver gennem luften på bowlinghallens bane syv, hvor der bliver trænet intenst på Danmarks vegne.

- Yes, sådan! lyder det fra 24-årige Andreas Brylle Nielsen, der får færdiggjort sin tur med en velplaceret spare og skyder den sidste kegle omkuld.

Udover Andreas er det 17-årige Ida Marie Kjær Jakobsen, der træner på banen i Odenses City Bowling. De er begge udtaget til at repræsentere Danmark ved den olympiske konkurrence "Special Olympics World Games" i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater i marts 2019.

Jeg er virkelig stolt af mig selv. Helt vildt. Ida Marie Kjær Jakobsen, udtaget til Special Olympics World Games

Her mødes udviklingshæmmede fra hele verden og dyster i alle former for sportsdiscipliner. På den måde kan Andreas og Ida Marie fokusere på deres gode bowlingevner frem for de daglige udfordringer fra deres handicap.

- Jeg kan ikke tale så hurtigt. Jo, jeg kan godt tale hurtigt, men ikke så tydeligt, forklarer Ida Marie Kjær Jacobsen, der er helt bevidst om sine sproglige udfordringer.

Ordene er ikke nemme at få frem over læberne, og hun skal tænke sig grundigt om for at huske de svære ord.

Andreas Brylle Nielsen har lettere ved at finde ordene. For ham er problemerne lidt anderledes.

- Jeg har nogle indlæringsvanskeligheder, sådan at jeg skal have tingene at vide nogle gange, før jeg forstår det, siger han.

Andreas er til daglig i fleksjob i et supermarked, mens Ida Marie nu går to år på efterskole og netop har fået tilkendt førtidspension.

- Yes, lyder det fra bane syv. Ida Marie fik ryddet keglerne med en strike.

Lene Kjær Jakobsen, der er mor til Ida Marie kan tydeligt mærke, hvad bowlinginteressen har betydet for datteren.

- Det betyder rigtig meget, for hun oplever jo rigtig mange gange, at der er noget, hun ikke kan. Også i forhold til sine søskende. Når hun så kan komme hjem og fortælle, at hun er blevet udtaget til OL, så finder søskende og venner pludselig ud af, hvor stort, det er. Hun får en glæde og et skulderklap, der gør, at hun tror mere på sig selv, siger Lene Kjær Jakobsen.

Lang vej til udtagelse

Landsholdstruppen består af to mænd og to kvinder, hvoraf Andreas og Ida Marie begge spiller i Odense-klubben Trippel. De to har været gennem en lang række prøver for at blive udtaget til landsholdet, og det er heller ikke uden personlige omkostninger at komme afsted til Abu Dhabi. Hver spiller skal betale 12.000 kroner til rejsen. Men det problem blegner i forhold til glæden ved at være udtaget.

- Jeg er virkelig stolt af mig selv. Helt vildt, siger Ida Marie Kjær Jakobsen.

For hende er der ingen tvivl om, hvordan hun har det, når hun træder ind i en bowlinghal.

- Jeg føler mig helt fri, siger hun.

Mona Bober, der er træner i bowlingklubben Trippel, skal også med til Abu Dhabi som den kvindelige landsholdstræner. Hun er ikke i tvivl om, at deltagelsen i Special Olympics World Games vil være en personlig milepæl for spillerne, der skal med.

- Det bliver deres livs største oplevelse. At komme til udlandet og være sammen med hele verdens idrætsgrene, det er stort. Det er fantastisk at få lov til at repræsentere Danmark, siger Mona Bober.

Håb om medaljer

Man skal være temmelig skarp for at spille mod de to unge spillere. Andreas Brylle Nielsen har godt styr på, hvad han kan opnå af points i en runde på bowlingbanen.

- 256, som jeg fik sidste onsdag. For at det ikke skal være løgn, siger han med stolthed i stemmen.

Ida Marie har svært ved at huske sine pointsejre på banen. Men det kan Andreas huske for hende.

- Hun har været oppe på 200 på et tidspunkt. Det ved jeg, hun har, siger han.

Forude venter den olympiske indmarch foran tusinder af mennesker.

Nu gælder det om at træne grundigt.

- Jeg håber, vi får medaljer med hjem til Danmark. Det håber jeg meget på, siger Andreas Brylle Nielsen.

Herunder kan du se reportage fra bowlingbanen.