Klassisk efterårsvejr: Gråt og skyet med regn og byger

Det er for alvor blevet efterår på Fyn, og træernes mangefarvede blade bliver tirsdag akkompagneret af en grå og bygetung regnvejrshimmel over Fyn.

Dagen starter skyet, og der er risiko for dis og tåge flere steder. Samtidig er der enkelte byger og faktisk også med mulighed for en smule sol, men i løbet af dagen tager bygevejret over, måske endda med hagl og torden.

- Det kan flere steder i løbet af eftermiddagen være ganske hidsigt, fortæller TV 2 Vejrets Cecilie Hother.

Temperaturen stiger i løbet af dagen til omkring ti grader, hvilket er ganske pænt for årstiden. Normalt ligger temperaturen på omkring fem grader i november, men umiddelbart er der intet, der tyder på, at temperaturen kommer til at falde mærkbart frem mod weekenden.

Vinden bliver tirsdag let til frisk fra sydvest.

Sol senere på ugen

I aften og i nat byder på vekslende skydække og efterhånden kun mindre, lokale byger. Temperaturen falder ned mellem syv og ti grader.

Senere på ugen er der chance for mere sol og færre byger, og særligt torsdag og fredag ser ud til at blive fine efterårsdage.