Klaus Bondam vender tilbage til Odense Teater

Efter 15 års fravær vender den tidligere borgmester i København og nuværende direktør for Cyklistforbundet, Klaus Bondam, tilbage til teatret. Det gør han i forestillingen Død over eliten på Odense Teater.

Det er 15 år siden, Klaus Bondam sidst stod på en scene. Men fra 1. februar er han tilbage på de skrå brædder i Odense, hvor han for 25 år siden blev uddannet til skuespiller.

Det gør han, når han spiller med i den nyskrevne politiske forestilling Død over eliten på Odense Teater.

- Efter 15 år med især politik og nu som direktør for Cyklistforbundet troede jeg egentlig, at min skuespilkarriere var forbi, men så fik jeg det her tilbud, som jeg ikke kunne sige nej til, fortæller Klaus Bondam i en pressemeddelelse fra teatret.

Selv om forestillingen er et comeback til livet som skuespiller, så ser den tidligere borgmester det ikke umiddelbart som en tilbagevenden til et liv og en karriere som skuespiller på længere sigt.

Jeg kunne ikke sige nej. Min livsmission er at påvirke den virkelighed, jeg er en del af i forsøget på at gøre verden et bedre sted at være Klaus Bondam

- Hvis Odense Teater havde spurgt mig, om jeg ville spille med i Showboat, så havde jeg sagt nej tak, men den her forestilling rører ved alle de emner, der optager mig som direktør, politiker og menneske, så det kunne jeg ikke sige nej til, fortæller Klaus Bondam, der ved siden af prøverne og forestillingen fortsat passer jobbet som direktør i Cyklistforbundet.

Dropper den politiske korrekthed

Forestillingen er en nyskrevet politisk forestilling af den danske prisvindende dramatiker Thomas Markmann. Død over eliten forsøger at trykke på de ømme populistiske ligtorne og den politiske korrekthed bliver smidt over bord.

Forestillingen har premiere 1. februar 2019 – i et år med folketingsvalg, og Klaus Bondam skal spille politiker.

Instruktøren Moqi Simon Trolin er ikke i tvivl om, at Klaus Bondam er perfekt til rollen på trods af, at han ikke har stået på en scene som skuespiller i 15 år.

- Klaus er topprofessionel. Han har en politiker i sig samtidig med, at han er en dygtig skuespiller, så det er en perfekt rolle til ham, og jeg glæder mig til at få ham med på holdet, siger Moqi Simon Trolin.

En mand med en mission

For Klaus Bondam passede forestillingen perfekt ind i det, han altid har ønsket med sit skuespil.

- Jeg kunne ikke sige nej. Min livsmission er at påvirke den virkelighed, jeg er en del af i forsøget på at gøre verden et bedre sted at være. En mission som en af mine lærere - Rudolf Penka - på Skuespillerskolen ved Odense Teater i sin tid indgydede i mig.

- Det lyder måske lidt højtravende, men det er min ledetråd, fra jeg startede på skuespilskolen til min karriere som politiker, både som borgmester og i Bruxelles, til i dag som direktør for Cyklistforbundet. Og så er det er over 25 år siden jeg blev uddannet på Odense Teater – det er en anden god grund til at sige ja, siger Klaus Bondam.

Forestillingen har premiere på Store Scene på Odense Teater, og det er i sig selv usædvanligt, at et teater sætter en ny politisk forestilling op så stort. Men det skræmmer ikke Klaus Bondam.

- Jeg synes det er en meget modig satsning af Odense Teater, og det vil jeg rigtig gerne bakke op om. Jeg synes ikke den politikerlede, der er i befolkningen er helt rimelig, for jeg oplever virkelig mange politikere fra hele det politiske spektrum arbejde hårdt på at forandre tingene til det bedre, siger Klaus Bondam.

