Festival fylder scenen med markante kvinder

- Med den størrelse, Heartland Talks har fået, følger et ansvar for at præsentere nogle af verdens førende stemmer, der kan skubbe til vores nutid. Det synes jeg, vi endnu en gang er lykkedes med i dagens offentliggørelse af stærke kvinder, der har kæmpet i årtier med at gøre en forskel, siger Janne Villadsen, der er program- og udviklingsdirektør for Heartland.

Én af dem, man kan høre, er den canadiske forfatter Margaret Atwood. Hun har blandt andet skrevet den dystopiske bog ”Handmaid’s Tale”, som med serien af samme navn har fået stor berømmelse.