Klik her chef: Jeg kan blive din næste medarbejder

Det var både grænseoverskridende og udfordrende for mange af de jobsøgende at stille sig op foran TV 2/Fyns fotograf, Morten Grundholm, og lave en jobvideo ved årets Jobmesse Fyn.

Min video blev delt omkring 3.000 gang på de sociale medier. Derudover fik jeg mange kontakter, henvendelser og gik til en del kaffemøder. Jobvideo fik Mette Andersen i job.

Men modet svigtede ikke, og mange overvandt angsten for linsen for at sælge sig selv til en kommende arbejdsgiver.

I er mega modige!

Det er tredje år i træk, TV 2/Fyn bidrager med jobvideoer ved Jobmesse Fyn. Og skulle én være skeptisk, så lad det være sagt: Videoerne virker faktisk.

Mette Andersen er en af de ledige, som skød en jobvideo sidste år. Videoen blev hendes vej til fast job som jobkonsulent i Slagelse Kommune.

- Min video blev delt omkring 3.000 gange på de sociale medier. Derudover fik jeg mange kontakter, henvendelser og gik til en del kaffemøder, siger Mette Andersen.

I 2018-udgaven af Jobmesse Fyn blev hver deltager guidet grundigt af journalisterne Pernille Kjær og Kristian Wraae fra TV 2/Fyns erhvervsredaktion. Derefter fik de jobsøgende ét minut til at præsentere sig selv på video.

Du kan se videoerne fra Jobmesse Fyn her, og hvis du kender til et job, der passer til en af dem, så formidler vi gerne kontakten.

Vicky Ravn: Serviceminded, ansvarsbevidst, mødestabil

00:23 Vicky Ravn søger elevplads som IT-supporter. Luk video

Sebastian Kaas Nissen: Jeg tager den administrative tete

00:41 Sebastian Kaas Nissen er nyuddannet humanist og vil gerne arbejde med administration. Luk video

Jihan Kasem: Jeg taler fem sprog

00:33 Jihan Kasem vil gerne arbejde på et bibliotek eller som oversætter. Luk video

Jannie Mariager: Jeg vil gerne vejlede og rådgive unge mennesker

00:28 Jannie Mariager er uddannet inden for ernæring og sundhed, men har erfaring som terapeut. Luk video

Bettina Mariager: Jeg vil gerne være jobkonsulent

00:21 Bettina Mariager drømmer om et karriereskifte. Hun er uddannet pædagog, men har også en HG. Luk video

Patrick Frydensbjerg: Jeg vil gerne sælge elektronik

00:25 Patrick Frydensbjerg er lige færdiguddannet inden for detail. Han vil gerne arbejde i en elektronikforretning. Luk video

Inge Skelgaard: Jeg brænder for det gode projekt

00:29 Hvis du skal bruge en god projektleder eller en god konsulent, så kontakt Inge Skelgaard. Luk video

Cecilie Andersen: Engageret, målrettet, resultatorienteret

00:33 Cecilie Andersen er uddannet sælger hos Ekspert og Punkt 1. Luk video

Tine Nielsen: Jeg har altid fået ros for min kundekontakt

00:53 Tine Nielsen er uddannet salgsassistent og vil især gerne arbejde i en boghandel. Luk video

Andreas Grün: Jeg er glad, ung og frisk.

00:17 Andreas Grün er stadig på sit hovedforløb, men drømmer om et job som IT-supporter. Luk video

Daniel Nielsen: Nyuddannet ejendomsservicetekniker med svejseerfaring

00:31 Daniel Nielsen siger det ikke i videoen, men han er faktisk også uddannet svejser. Luk video

Nicolai Fischer: Jeg hygger meget med mennesker og er god til at samarbejde

00:30 Nicolai går på STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) i Broby, og han vil gerne enten lave TV, musik eller være frisør. Luk video

Aline Jespersen: Brasiliansk salgschef vil bare gerne have en chance

00:31 Aline Jespersen var salgschef for flere supermarkedskæder i Brasilien. Nu søger hun et salgsjob her på Fyn. Luk video

Louise Davidsen: Passioneret projektkoordinator med lyst til kommunikation

00:19 Louise Davidsen er statskundskaber. Hun holder på sig selv i videoen, men i virkeligheden har hun mest lyst til at ruske kameraet og råbe: Giv mig så et arbejde! Luk video

Søren Stagaard: Jeg er kreativ, har overblik og god energi

00:25 Søren Stagaard drømmer om, at hans tanker bliver til konkrete projekter. Han er tværfaglig kandidat i Idræt og historie. Luk video

