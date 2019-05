Vælgere om EP-valg - Klimaet er det vigtigste

Hele Europa stemmer i dag til europaparlamentsvalget. Det gør man også på Brobyværk Kro, der i dag er omdannet til valgsted.

Der er mange meninger om, hvad der vigtigst, at de 751 parlamentsmedlemmer foretager sig. Men blandt de vælgere, TV 2/Fyn talte med, var der enighed

- Det er helt klart klimaet. Jeg synes, det er det største problem - også inde for EU - lige nu.

Sådan siger Maria Svanegaard, der stemmer til europaparlamentsvalget for første gang.

Der plejer gerne at være en masse snak og værk. Men nu er det vist tid til handling. Rasmus Larsen, Brobyværk

- Jeg håber, de sætter eksempel for, hvordan vi synes, klimapolitikken skal være, så de kan påvirke de andre medlemslande og prøve at føre noget igennem, som rent faktisk har en effekt, siger hun.

Hun glæder sig over, at klimaet er kommet på dagsordenen for kandidaterne.

- Jeg synes, det er superfedt, der er kommet så meget fokus på klimaet i den her valgkamp til både Europa-Parlamentet og Folketingsvalget.

Nu skal der ske noget

Samme holdning har Rasmus Larsen, selvom han også mener, andre emner fylder.

- Klima spiller jo en stor rolle for alle. Det rammer jo alle. Klima har det uden tvivl været. Men det er også svært at komme uden om immigration, siger han.

Greta Thunberg holdt i går tale på Rådhuspladsen i København. Hun er blevet verdenskendt for at strejke fra skole for at sætte fokus på klimaet. Hendes initiativ har nu spredt sig til adskillige lande i Europa, hvor skoleelever strejker om fredagen.

- Der plejer gerne at være en masse snak og værk. Men nu er det vist tid til handling. Det ser vi jo også med Greta (Thunberg red.), der prøver at sætte fokus på det. Så nu skal der ske noget, siger Rasmus Larsen.

Gør det for børnebørnene

Marianne Nibe var ligeledes på Brobyværk Kro for at afgive sin stemme. Hun fortæller, det er fremtidige generationer, hun tænker på, når hun stemmer.

- Det er klima, som vi vægter meget højt, så vores efterfølgere - vores børnebørn - kan have et godt Danmark at være i.

Et andet emne, hvor EU's rolle er blevet heftigt debatteret, er immigrationspolitiken. Den mener Marianne Nibe dog ikke er lige så vigtig som klimaspørgsmålet.

- Nej, jeg synes ikke, flygtningekriser er noget, der påvirker os. For eksempel har jeg arbejdet sammen med mange, som er velintegrerede her i Danmark, så jeg synes ikke, det er det store problem, siger hun.

Hun er dog ikke sortséer i forhold til, hvad der kan gøres for klimaet.

- Jeg vil ikke sige, jeg er bekymret for, at verden går under. Men jeg er bekymret for plastik, som der ligger meget af rundt om i det danske land.