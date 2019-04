Klimaet har brug for dit affald: Sorterer du rigtigt?

På genbrugsstationen på Snapindvej i Odense har vi testet fynboerne i at sortere affald efter disse seks affaldstyper: metal, pap og papir, glas, plastik, madaffald og restaffald. Det er de affaldstyper, som de fleste fynboer sortere efter eller skal til at sortere efter.

De virksomheder, som gerne vil aftage dele af vores affald, kan ikke gøre det, fordi produktet er for uensartet. Det betyder, at vi går glip af en vigtig ressource, som vi i stedet for brænder af. Det kan vi ikke være bekendt. Jakob Ellemann-Jensen, miljø- og fødevareminister, Venstre

En af deltagerne i vores affaldssorteringstest er Flemming Nielsen fra Tommerup.

- Gavepapir … Der er nogle steder, hvor man skal lægge det et andet sted end papir og pap, men jeg vælger at lægge det i papir og pap, siger Flemming Nielsen og kigger hen på vores affaldsdommer Morten Glasius, der er kommunikationsmedarbejder ved Odense Renovation.

Gavepapiret skal ikke i papir og pap.

- Det skal i restaffald. Oftest er gavepapiret belagt med film, som gør det uegnet til genbrug, fortæller Morten Glasius.

Han fortæller, at der mange muligheder for at begå fejl, når man skal sortere sit affald.

- Der er nogle affaldstyper, som er svære at sortere - for eksempel pizzabakken, mælkekartoner og juicekartoner består af pap med plastikfolie indeni, fortæller Morten Glasius.

I nogle fynske kommuner er borgerne godt i gang med at sortere, mens borgere i Odense og Kerteminde først skal til at sortere deres affald senere i år. Kommunerne skal inden 2022 genanvende 50 procent af husholdningsaffaldet, som er målsætningen fra EU.

01:39 På genbrugsstationen på Snapindvej i Odense har vi testet fynboerne i at sortere affald. Video: Ken Petersen Luk video

Sådan testede vi fynboerne På genbrugsstationen på Snapindvej i Odense havde vi stillet seks forskellige skraldespande op på et bord efter disse affaldstyper: metal, pap og papir, glas, plastik, madaffald og restaffald. Én efter én hev vi fynboer ind, som fik udleveret affald, som de så skulle smide i den skraldespand, de mente, affaldet tilhørte. Vores affaldsdommer Morten Glasius, der er kommunikationsmedarbejde ved Odense Renovation skulle så afgøre, om affaldet var sorteret rigtigt. Affaldstyperne er valgt på baggrund af de fraktioner, som de fleste fynske kommuner sorterer efter. Se mere

Affald som ressource

Udover gavepapiret er der også andet affald, som forvirrer Flemming Nielsen. Men det har store konsekvenser, hvis affaldet bliver sorteret forkert, eller hvis der er madrester på.

- I værste tilfælde vil affaldet ikke kunne bruges. Bliver der smidt et stykke pap med madrester på i papskraldespanden, kan det ødelægge hele læsset, så intet af pappet kan genanvendes, forklarer Morten Glasius.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) understreger vigtigheden af, at affaldet bliver sorteret korrekt.

- De virksomheder, som gerne vil aftage dele af vores affald, kan ikke gøre det, fordi produktet er for uensartet. Det betyder, at vi går glip af en vigtig ressource, som vi i stedet for brænder af. Det kan vi ikke være bekendt, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Fra dit affald bliver smidt i skraldespandene derhjemme bliver det enten genanvendt og brugt til nye produkter eller brændt og omdannet til varme og elektricitet.

00:34 Få forklaringen på, hvorfor genanvendelse af vores affald er langt bedre for miljøet end at brænde det. Video: David Moritz Luk video

Klimaet bliver sparet for en masse CO2, når vi sender affaldet til genanvendelse i stedet for til forbrændingen.

For eksempel kan et ton aviser blive til 32.000 æggebakker. På den måde bliver klimaet sparet for 1,7 ton CO2, når vi genanvender et ton papir i stedet for at brænde det.

Affaldssortering er derfor en god måde at bidrage til at beskytte vores klode.

- Det er en god tankegang, at vi begynder at genanvende meget mere og gå mod cirkulær økonomi frem for bare "køb og smid væk". På den måde kan vi forsøge at mindske udledningen af CO2 og drivhusgasser til atmosfæren, siger Sebastian Mernild, der er professor i klimaforandringer og direktør ved Nansen Centeret i Bergen i Norge.

Plads til forbedring

På genbrugspladsen i Odense smider Flemming Nielsen det meste af affaldet i de rigtige skraldespande.

- Tebrevet vil jeg lægge her ved madaffald, siger Flemming Nielsen og lægger tebrevet ned til bananen i skraldespanden.

Det godkender vores affaldsdommer. Ud fra dagens test af forskellige fynboer kan det konkluderes, at der er plads til forbedring. Det er der også hos Flemming Nielsen, der gør status på sin indsats.

- Jeg synes, det gik fint. Men der er nogle områder, som man kan være lidt i tvivl om, siger han.