Danmark Planter Træer: Klimaet har brug for mere fynsk skov

Hvis man bor i Jylland eller på Sjælland, er der sjældent langt til den nærmeste skov. Men på Fyn er det anderledes. Her er der færre skove end i resten af landet.

Og det er et problem, mener Nora Skjernaa Hansen, cand. scient i landskabsforvaltning og naturpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

- Der er brug for skov af flere årsager, men især forhold til klimakrisen er træer meget vigtige. Der er brug for at hive store mængder CO2 ud af atmosfæren, og det kan træerne hjælpe os med, siger Nora Skjernaa Hansen.

Læs også Fynsværket: - Stop med at fyre med kul om fem år

Mens 14,5 procent af det samlede areal i Danmark er dækket af skov, så er udbredelsen af skov på Fyn markant mindre. Især mangler der skov i kommunerne Middelfart, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg, hvor skov udgør mindre end 10 procent af det samlede areal. Svendborg Kommune skiller sig som den eneste fynske kommune positivt ud med lidt mere skov end landsgennemsnittet.

Skoven opsamler CO2

Skoven kender vi mest som et sted, hvor det er dejligt at gå en tur. Og som et sted, hvor man henter træstammer til byggematerialer. Men skoven har en lang række funktioner, og oplagringen af CO2 anses som mere vigtig end nogensinde før.

- Vi er kommet så sent i gang med at redde klimaet, at det ikke er nok kun at afvikle vores udledning af CO2 dramatisk. Vi skal også have vores klode genplantet med træer, siger Nora Skjernaa Hansen.

TV 2 og Danmarks Naturfredningsforening er gået sammen om kampagnen "Danmark Planter Træer", hvor de samler penge ind til at skabe nye skove.

Kom og plant en skov

Kampagnen starter mandag den 9. september og kulminerer med et stort indsamlingsshow søndag den 14. september, hvor målet er at samle penge nok sammen til plantning af en million nye træer i Danmark.

TV 2/Fyn tyvstarter kampagnen allerede i denne uge, blandt andet i landsbyen Kauslunde ved Middelfart. Her tages der 8,2 hektar landbrugsjord ud af produktion, og i stedet bliver der plantet en ny løvskov.

Det sker i samarbejde med Growing Trees Network Foundation, Kauslunde-Gamborg Pastorat og flere lokale aktører.

Læs også Vi vil redde klimaet: Fire fynske familier skruer ned for CO2-udslippet

I Kauslunde er alle interesserede velkomne til at komme og være med til at plante den nye skov søndag den 8. september.

Superskoven i Elmelund

Og etablering af ny skov er hensigtsmæssigt af en lang række årsager, mener Jakob Harrekilde Jensen, skovrider i Naturstyrelsen Fyn:

- Det er så heldigt, at vi faktisk kan kombinere mange af de interesser, der ligger i en større udbredelse af skov, når vi planter nye skove.

Elmelund Skov vest for Odense er et godt eksempel. Skoven er den største nye skov i Danmark i 100 år, og består af omkring 600.000 træer, plantet i 2014.

- Den nye skov her i Elmelund er placeret med henblik på grundvandsbeskyttelse, men den er også designet efter at sikre biodiversitet, med for eksempel områder med buske, skovbryn, lysninger og vandhuller. Og så er der samtidig indbygget faciliteter, der gør det attraktivt for mennesker at færdes i skoven, siger Jakob Harrekilde Jensen.

Læs mere om plantningen af en ny skov i Kauslunde i faktaboksen herunder.