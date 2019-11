Klimafolkemøde i Middelfart får millionstøtte

Der er flere penge på vej til klimafolkemødet i Middelfart. Politikerne i Region Syddanmark har besluttet at støtte klimafolkemødet i Middelfart med to millioner kroner.

Middelfart Kommune har tre år i træk afholdt klimafolkemødet for kommunens borgere. Men håbet er, at støtten fra regionen kan gøre folkemødet til en national begivenhed.

Thorbjørn Sørensen, der er teknik- og miljødirektør i Middelfart Kommune, lægger vagt på, at der skal komme noget handling ud af klimatopmødet.

- Vi vil rigtig gerne inspirere til handling blandt borgere, virksomheder, foreninger og ngo’er. Vi synes, at klimafolkemødet kan være med til at udvikle nogle nye klimaløsninger, men også fremvise klimaløsninger, så folk kan handle på det, siger Thorbjørn Sørensen.

Penge fra fonde og sponsorer

Klimafolkemødet i 2020 koster seks millioner kroner.

Regionrådsformand Stephanie Lose (V) håber, at klimatopmødet kan gå fra at være en lokal til en national begivenhed.

- Vi går som region ind i det, fordi vi synes, at hele klimadagsordenen er rigtig vigtig. Vi tror, at vi sammen med Middelfart Kommune kan være med til at gøre klimafolkemødet til noget, som er en national begivenhed, siger Stephanie Lose.

Ud over pengene fra regionen betaler Middelfart Kommune også to millioner kroner. Resten af pengene skal komme fra fonde og sponsorer. Næste klimafolkemøde bliver afholdt 27., 28. og 29. august 2020.