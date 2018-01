Klimalandmænd skal uddannes på Langeland

Kold College vil uddanne klimalandmænd. En del af uddannelsen skal foregå på Langeland.

Med udgangspunkt i et klimalandmands-projekt på Langeland vil Kold College gøre den bæredygtige tankegang til et centralt omdrejningspunkt for skolens landmandsuddannelse.

Læs også Flere elever på Kold College

- Det er vigtigt at have fokus på den udvikling, der sker i erhvervet og på den samfundsmæssige tendens med fokus på bæredygtighed. Det er også rigtig vigtigt, at vi hjælper vores unge mennesker til at forberede sig på det, som kommer til at ske i fremtiden. Det er det, som forbrugerne gerne vil have, og det er det, som erhvervet også kommer til at have fokus på, siger Birgitte Weidenhof, der er uddannelsesleder på Kold College.

Der skal allerede på grundforløbet i uddannelsen etableres praktiske forsøg på skolens jord, og undervises i de mange dyrkningsmetoder som skolens teknologi og viden i dag rummer.

- Vi kommer til at have fokus på bæredygtighed allerede fra grundforløbet, siger Birgitte Weidenhof.

Skal gøre uddannelser mere attraktive

Med dette nye fokus forsøger Kold College at gøre uddannelserne inden for jordbrug, fødevarer og oplevelser mere attraktive.

Der skal også udvikles nye læringsmetoder og indhold til uddannelsen, der skal bruge ny viden og læringspraksis om CO2-neutralt landbrug og bæredygtige dyrkningsmetoder.

En del af uddannelsen skal rent praktisk foregå på Langeland.

- Vores tanker og tiltag støtter op om regionens prioriteringer omkring udvikling i udkantsområdet - det vil sige Langeland og Sydfyn - i forhold til at fremme beskæftigelse, uddannelsesløft og lokaliseret udvikling, lyder det fra Gitte Bargholt, der er direktør på Kold College.

Læs også Nikolaj og Nicki træner benhårdt op til DM i Skills

00:27 Der skal allerede på grundforløbet i uddannelsen etableres praktiske forsøg på skolens jord, og undervises i de mange dyrkningsmetoder som skolens teknologi og viden i dag rummer, fortæller Birgitte Weidenhof, der er uddannelsesleder på Kold College. Luk video

Minister på besøg

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) var forleden på rundvisning på Kold College for at høre mere om mulighederne for at udvikle en uddannelse i klimalandbrug på Langeland.

- Det er helt afgørende, at der bliver uddannet unge med de rette kompetencer, for at vi kan komme igang med den grønne omstilling, at vi gør det på en måde, hvor det kan lade sig gøre. Derfor er jeg glad for, at Kold College sætter fokus på det, siger Lars Christian Lilleholt.