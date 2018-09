Klimapris gik til Danmarks mindste fjernvarmeanlæg

Føns Nærvarme vandt fredag Klimastafetten ved Middelfart Kommunes folkemøde om Fremtidens Klima.

Kommunens klimaambassadør, tidligere klimaminister Connie Hedegaard, overrakte prisen, som blev givet med den begrundelse, at Føns Nærvarme - på trods af at være Danmarks mindste fjernvarmeanlæg -, gør noget ekstra for vores alles klima.

Men det lille varmeanlæg har ikke kunnet gøre det uden velvilje de rette steder fra:

- Middelfart Komme har været meget hjælpsomme med, at vi kunne komme igennem med de her ting. Vi har haft en god rådgiver, og så har der været nogle lokale kompetencer, siger formanden for Føns Nærvarme, Ole Back, og tilføjer:

- Det er klart, hvis man vil kopiere det her i en landsby, skal der være nogle ildsjæle, men der skal også være nogle kompetencer.

Han forklarer, at ved at droppe olien har Føns Nærvarmes forbrugere sparet klimaet for 280.000 ton CO2.

- Og det er vi stolte af, og vi arbejder på at være helt energi-neutrale. Det kommer også til at ske, siger Ole Back.

Som Samsø

Føns Nærvarme er opstået ud af initiativet "Føns - Bæredygtig landsby", som lokaludvalget startede i 2011 i samarbejde med Middelfart Kommune.

Med Samsø som bæredygtig ø som forbillede blev Føns Nærvarme stiftet i 2013, og i dag forsynes der ifølge nærvarmens hjemmeside 43 forbrugere.

Udover Føns Nærvarme var tagleverandøren Growtek og Brenderup Højskole nomineret til Klimastafetten.

Fokus på os selv

Folkemødet blev holdt på pladsen foran Middelfart Rådhus. Og her var der særligt fokus på, hvad vi som borgere kan gøre for den grønne omstilling.

Folkemødet udbredte viden om og inspiration til, hvad helt almindelige borgere kan gøre, som for eksempel at være opmærksomme på genbrug, madspild og om hvordan flere kan lade bilen stå og tage cyklen.

Klimastafetten går til projekter, personer, virksomheder, organisationer og andre, der kobler klima til læring, erhvervsvækst, byudvikling - altså rollemodeller i klimabilledet.

00:15 Føns Nærvarme vandt Klimastafetten ved Middelfart Kommunes folkemøde om Fremtidens Klima. Video: Masoud Jafari Pouia Luk video