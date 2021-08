Fynske borgmestre tror på klimavalg

Efter lang tids debat blev forslaget i 2018 sendt til afstemning blandt de berørte grundejere. Her valgte et flertal af de berørte borgere at stemme nej til forslaget.

Dermed står kommunen stadig med et uløst problem med oversvømmelser. Blandt andet derfor tror Kertemindes borgmester, Kasper Ejsing Olesen (S), at klimaspørgsmålet kan blive et emne i valgkampen.

- Det er et presserende problem i Kerteminde, og jeg synes, at det er noget, vi skal have fundet en løsning på, siger Kasper Ejsing Olesen.

Også i Odense har klimaspørgsmålet i lang tid før kommunalvalget givet anledning til politisk debat. I juni kom den såkaldte klimataskforce med dens anbefaling til, hvordan Odense Kommune bliver CO2-neutral i 2030. Her var et af forslagene blandt andet, at benzin- og dieselbiler bliver forbudt i store dele af byen. Blandt andet det forslag skabte stor diskussion blandt både borgere og politikere i Odense Byråd.



Klimaminister: Kommuner er tæt på klimaet

Selvom klimaet er et vigtigt emne, så mener Nordfyns borgmester, Venstre-manden Morten Andersen, ikke, at det nødvendigvis bliver meget diskuteret.



- For at en ting skal fylde rigtig meget i en valgkamp, så er det ofte, fordi der er en uenighed. Og de klimaambitioner og prioriteringer, vi har haft i vores i kommune, er foreløbig ikke noget, som vi har været uenige om eller har haft forskellige opfattelser af. Men det er jo en vigtig og overordnet diskussion, så derfor tror jeg, at det kommer med i valgkampen, ikke mindst fordi det også bliver diskuteret fra nationalt hold, siger Morten Andersen.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) tror, at kommunalvalget til november kan blive et klimavalg, fordi mange klimatiltag netop bliver udført i kommunerne.

- Jeg forventer og jeg håber, at det bliver et meget vigtigt tema til kommunalvalget. Jeg oplever også en enormt stor vilje til at gøre noget ved de ting, som man selv har ansvaret for. Altså kommunale bygninger og kollektiv transport. Og selvom der kommer kommunale slagsmål, så er der også meget samling på området, siger Dan Jørgensen.