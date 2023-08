Tyske turister vælger ferie på Fyn: Vejret er mere sikkert her end det ekstreme Sydeuropa

Frank og Andrea Hölzber fra Düsseldorf i Tyskland har valgt at vende autocamperen væk fra det varme syd til fordel for en tur nordpå til Fyn.

- Her kan man naturligvis ikke ligge ved stranden hver eneste dag, men sådan behøver en ferie heller ikke at være, siger Frank Hölzber.

Det tyske ægtepar er tjekket ind hos City Camp Assens Strand, hvor vejret er gråt med spredte byger. Badevandet ved Assens er 17 grader varmt. Men det er trods alt bedre end voldsomt og farligt vejr nede sydpå i Kroatien og Italien, mener Frank og Andrea.

Ekstrem varme, skovbrande, oversvømmelser og ødelæggende haglstorme har præget store dele af Sydeuropa denne sommer.

Det har fået flere turister til at vælge køligere destinationer som for eksempel Danmark. Det kan blandt andet ses i data fra kreditkortselskaber som Mastercard.

Interesse for middelhavet falder

Den nye tendens bekræftes også af European Travel Commission (ETC) - en sammenslutning af europæiske turismeorganisationer.

Antallet af mennesker med interesse i at rejse til Middelhavslandene er faldet med ti procent siden sidste år. Og en rapport fra organisationen viser også, at 7,6 procent af rejsende nu ser ekstreme vejrhændelser som følge af klimaforandringer som en stor bekymring i forbindelse med rejser i sommerferien.

De nye turiststrømme kan blive en god forretning for den fynske turistbranche, og hos Destination Fyn er man i fuld gang med at kortlægge, hvordan et større rykind af turister kan håndteres.

- Vi holder først og fremmest øje med nærmarkederne, det vil sige især Tyskland. Det her kan sagtens blive en fordel for Fyn, selv om det selvfølgelig er på en kedelig baggrund med udviklingen af mere ekstremt vejr i Sydeuropa, siger Tue Kempf, direktør i Destination Fyn.

Klimaforandringerne er pludselig blevet konkrete. Det har mange fynske turister også mærket i løbet af sommeren, hvor de har fået ødelagt deres ferie sydpå. Lige nu er biler, campingvogne og autocampere ved at blive repareret efter haglstorme i Østrig og Italien.

Campingvognscenter overbooket med reparationer

Svendborg Campingcenter er booket op med reparationsarbejde i hele efteråret og vinteren.

- Det er voldsomt. Og jeg tror da nok, at mange tænker, at de måske skal finde en ny feriedestination, siger Arno Kristensen, indehaver af Svendborg Campingcenter.

Hos GF Forsikring arbejder man også på højtryk med hjælp efter skader som følge af sommerens ekstreme vejr. Her understreger skadechef Martin Rundager dog, at det ikke er uansvarligt at rejse til Italien, bare man sørger for at have sin bil og eventuelt campingvogn kaskoforsikret.

På campingpladsen i Assens er Frank Hölzber ikke i tvivl om, at klimaforandringerne rykker rundt på turiststrømmene.

- Det er naturligt, at angsten for sådan en slags uvejr spiller en rolle. Og her på Fyn er temperaturen så behagelig og tilpas lav, at det er det bedste sted at holde ferie. Modsat nede sydpå i Italien eller Kroatien, hvor man i perioder har skovbrande, ekstrem regn og oversvømmelser, siger han.

Hos Destination Fyn håber man, at for eksempel outdoor-turisme kan være noget af det, som vi her på Fyn kan tilbyde, når flere turister kommer hertil fra Sydeuropa, for eksempel arbejdes der på vandreruter i projektet Hike Fyn.