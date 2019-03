Da Odense Letbanes entreprenør skal lave kloakarbejde i krydset ved Saxovej og Rismarksvej, bliver den vestlige del af Saxovej spærret ud mod Rismarksvej fra 28. marts.

Det var først meningen at gøre det ad to omgange, men entreprenøren fandt en løsning, så det kun er nødvendigt at spærre vejen fra torsdag 28. marts til onsdag 10. april.

Der er omkørsel for bilister via Rugårdsvej, Vølvesvej og Tingvallavej, mens arbejdet står på.