Første sten lagt: Klods Hans og dagens avis kom i fundamentet til H.C. Andersens Hus

På den store digters fødselsdag blev grundstenen til hans nye hus lagt i Odense.

Byggeriet af det nye H.C. Andersens Hus blev indviet med taler fra borgmester Peter Rahbæk Juel, rådmand Jane Jegind og Henrik Dam, der er bestyrelsesformand for Odense Bys Museer, og alle havde de effekter med.

Mønter, dagens avis, Klods Hans, et citat fra Illustreret Tidende omkring år 1875 om H.C. Andersens sidste dage, et papirklip af kunstner Torben Jarlstrøm Clausen og fotos af dagens begivenhed var nogle af de effekter, der blev lagt i en stålkuffert og sat ned i fundamentet af det nye museum.

- Hvilken bedre gave kan vi give H. C. Andersen i dag end at lave en grundstensnedlæggelse til vores kommende H. C. Andersen Hus. Jeg glæder mig helt vanvittigt til, at det står færdigt, og vi allesammen får en eventyrlig oplevelse, siger rådmand Jane Jegind, der er bygherre på museet.

Japansk arkitekt, fondsstøtte og en større have

Det nye museum er finansieret med 20 millioner fra Augustinus Fonden og 60 millioner fra Odense Kommune. Langt størstedelen af finansieringen kommer dog fra A.P Møller Fonden, der har lagt 225 millioner kroner til byggeriet.

Ny H.C. Andersens Hus er blevet designet af den prisvindende japanske arkitekt Kengo Kuma og hans firma Kengo Kuma & Associates, der fungerer som totalrådgivere sammen med danske CORNELIUS VÖGE APS.

Vi får et museum i absolut verdensklasse. Henrik Dam, bestyrelsesformand Odense Bys Museer.

- Hele Kengo Kumas tegning af museet indeholder, noget rundt, noget grønt, og det lyse. Det er alt det, H. C. Andersen drømte om, da han i slutningen af livet drømte om at bygge en villa, så selvom Kengo Kuma ikke har læst Ilustreret Tidende fra 1875, så har han ramt drømmen helt ufatteligt godt, siger Henrik Dam, der er bestyrelsesformand for Odense Bys Museer.

Haven til det nye museum bliver større end den tidligere have, da bredden af den gamle Thomas B. Thriges Gade bliver taget i brug. Størstedelen af haven bliver offentlig tilgængelig, da letbanen kommer til at køre igennem, men der bliver også en nedsænket have, som vil kræve adgang gennem museumsbygningen.

- Vi får et museum i absolut verdensklasse. Vi er oppe på den helt store klinge og kan måle os med nogen af verdens største byer. Der vil komme rigtig mange turister, og museet bliver noget, som vi bliver rigtig stolte af som borgere i Odense, siger Henrik Dam.

Det Ny H.C. Andersens Hus har forventet åbning i første halvdel af 2021.

