Kløve: - Vi mangler så lidt for at kunne bide os fast i toppen

OB tabte søndag aften til FC København, men holdet har mulighed for at rejse sig igen allerede på onsdag. Her kommer Lyngby på besøg i Odense i en kamp, der ifølge OB’s nye midtbanespiller Troels Kløve skal vindes.

OB hentede i transfervinduet i januar hele fire spillere, men kun en af dem har fået masser af spilletid i forårets første tre kampe. Den 27-årige midtbanespiller Troels Kløve, som OB hentede i Sønderjyske, er startet inde i alle tre kampe, der har budt på en enkelt sejr og to nederlag.

Onsdag skal der point på brættet, når Lyngby, der ikke har vundet i de seneste ti kampe, gæster Odense. Troels Kløve kalder opgøret for en must-win-kamp for OB.

Vi mangler bare lige prikken over i’et for at få den der stime af sejre, som kan gøre, at vi kan bide os fast oppe i toppen igen Troels Kløve

- I forhold til vores ambitioner om top-seks så er det en kamp, vi skal vinde. Nu har vi smidt to kampe ud af vinduet uden point, og de andre hold kommer tættere på nedefra. Så vi skal bruge tre point, og det er vigtigt, at vi får det, hvis vi skal bide os fast i top-seks, for det bliver tæt, siger Troels Kløve.

Fælles fortid

OB har i de seneste par år hentet en del spillere fra såvel sportsdirektør Jesper Hansens som cheftræner Kent Nielsens tidligere klubber, og Troels Kløve er ingen undtagelse. Godt nok hentede OB Kløve i Sønderjyske, men tidligere har han spillet i Horsens, hvor både Hansen og Nielsen har været.

OB havde oprindeligt skrevet en kontrakt med Troels Kløve gældende fra sommeren 2018, hvor de kunne hente ham på en fri transfer. Men klubberne blev enige om at lade skiftet ske – mod en kompensation – allerede i januar. Blandt andet fordi Kløve selv pressede på.

- Jeg havde en personlig ambition om at prøve noget nyt og prøve noget, potentielt har større udviklingsmulighed, end der hvor jeg kom fra. Jeg ser større fremtid i OB, end jeg gør i Sønderjyske, det skal ikke være nogen hemmelighed, siger Troels Kløve.

Det gør han på trods af, at Sønderjyske i de seneste sæsoner har klaret sig bedre end OB.

- Det er en klub på vej frem, men jeg var med i sølvsæsonen, og jeg var med i top-6-sæsonen. Bagefter følte jeg, at vi toppræsterede over to sæsoner, og kan vi gøre det igen, det var lidt det spørgsmål, jeg sad med. Jeg havde lyst til at prøve noget nyt, og jeg syntes, at OB var en rigtig god mulighed, for jeg tror på, at vi kan klare en top-seks, og måske endda få bygget endnu mere på over de næste sæsoner også. Det var ambitionen, siger Troels Kløve.

Bringer noget offensivt

Midtbanespilleren føler, at han har masser at bidrage med i den stribede trøje – og måske endda kan komme med nogle af de kvaliteter, som han mener truppen ikke indeholder så meget af netop nu.

- Jeg håber, at jeg kan bringe noget af det, som OB måske har manglet. Noget angrebsivrighed og noget gåpåmod, for det er lidt det, jeg føler, at vi mangler lige nu også. Vi mangler bare lige prikken over i’et for at få den der stime af sejre, som kan gøre, at vi kan bide os fast oppe i toppen igen, siger Troels Kløve.