Kloge erhvervshoveder klar til at indtage Odense

Der er sparet pænt på de kommunale udgifter til dette års udgave af Thinkers50, der i næste uge afholdes i Odense.

Hvor hele arrangementet i Odense sidste år kostede kommunen 2,9 millioner kroner samt 880.000 kroner for rettighederne til at holde arrangementet, er der i år afsat 1,4 millioner kroner. Der er desuden tilflydt arrangementet 1,3 millioner kroner i sponsorater.

Alligevel er antallet af deltagere steget fra 257 i premiereåret til over 320 i år.

Og de lægger et sted mellem 11.000 til 18.000 kroner pr. billet - alt efter antal dage og tilkøbt forplejning.

Ifølge vækstchef Bjarke Wolmar er det lykkedes at tiltrække en række højt kvalificerede erhvervsguruer trods det mere beskedne budget.

Porter fik en million

Det hører nemlig med til historien, at sidste års hovedtaler, Michael Porter, ifølge TV 2/Fyns oplysninger skulle have en lille million kroner for at være hovedtaler.

Den timeløn kommer ingen i nærheden af på onsdag og torsdag i næste uge, når oplægsholderne indtager scenen i Odeon.

Hovedtaleren er Roger Martin, nummer et på Thinkers50s rangering af verdens førende business-tænkere.

Roger Martin er tidligere dekan på Rotman School of Management og strategisk rådgiver for nogle af verdens største virksomheder.

Googles europæiske chef, Matt Brittin, dukker også op, ligesom der bliver mulighed for at høre Jimmy Maymann, den tidligere danske topchef for Huffington Post og nyudnævnt formand for TV2s bestyrelse.

Alexandra kommer

Også grevinde Alexandra, der skal tale om etik i forretningsverdenen, og lokale Esben Østergaard, medstifter af Universal Robots, indtager scenen i Odeon.

Allerede mandag skyder Fynsk Erhverv Thinkers50-ugen i gang med arrangementet "Koden til vækst", og tirsdag kan studerende og iværksætterspirer deltage gratis i et forarrangement hos Nordea med nogle af de samme oplægsholdere, som senere på ugen optræder i Odeon.

Desuden lægger Hydac i Langeskov lokaler til et arrangement med Alex Osterwalder, der er ekspert i strategisk tænkning.

Han optræder forinden på Syddansk Universitet for 400 studerende.

Desuden lægger Focus Advokater og Odenses robotvirksomheder adresse til arrangementer.

Torsdag afholdes der en tech-konference for unge talenter på Rosenbæk Torv i Odense C.

Sådan sælges Odense

Et af de arrangementer, der også afholdes i ugen, er en workshop med marketing-eksperten Martin Lindstrøm og Odenses økonomiudvalg, der skal inspireres til at brande og sælge Odense.

