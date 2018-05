Klokken 12 hyler sirenerne: Så mange gange var de i brug i 2017

Den første onsdag i maj testes landets sirenevarsling. I 2017 gjorde beredskabet brug af alarmerne tre gange på landsplan.

Onsdag klokken 12 lyder sirenerne. En gang om året - altid den første onsdag i maj - testes de og hyler over hele landet.

Sidste år blev alarmerne sat i gang tre gange ud over testen. Fynboerne hørte dog kun sirenerne under testen.

Faktisk har fynboerne kun hørt sirenerne i maj de seneste fire år. Det viser Beredskabsstyrelsens opgørelse over, hvornår sirenerne i nyere tid er blevet brugt. Siden 2014 har sirenernes velkendte tone ikke lydt på hverken Fyn eller øerne i forbindelse med alvorlige katastrofer.

Sirener tæt på Fyn

Til gengæld lød de på den anden side af Lillebælt i februar 2016, da der udbrød brand i en palmeolietank på Fredericia Havn. Der gik to dage, før brandvæsnet fik bugt med flammerne, og eksplosionsfaren drev over.

Sirenerne sættes i gang ved større ulykker, katastrofer, terror eller krig, men Beredskabsstyrelsen har også mulighed for at sende meddelelser ud via medier. Det har man siden 2014 benyttet sig af 14 gange på Fyn og Langeland.

- Sirenevarslingssystemet er et godt værktøj for beredskabet, fordi vi på en hurtig og meget effektiv måde kan signalere, at der er fare på færde, og at der tages hånd om situationen, siger Jarl Vagn Hansen, beredskabsdirektør i Trekantområdets Brandvæsen.

Læs også Brand på Fredericia Havn var en kæmpe miljøkatastrofe

Beredskabsmeddelelser på Fyn 2014, Odense, brand i tagpap-tag i tom bygning (april), kun beredskabsmeddelelse

2014, Højby, brand i autoværksted (maj), kun beredskabsmeddelelse

2014, Odense, brand i skrotoplag (juni), kun beredskabsmeddelelse

2014, Langeland, brand i lade (juni), kun beredskabsmeddelelse

2014, Søndersø, brand i autoværksted (juni), kun beredskabsmeddelelse

2014, Odense, brand i virksomhed (december), kun beredskabsmeddelelse

2015, Odense, brand i autoværksted (juni), kun beredskabsmeddelelse

2015, Odense, brand i restaurant (juni), kun beredskabsmeddelelse

2015, Sydlangeland, skibsbrand (december), kun beredskabsmeddelelse

2016, Odense, brand i virksomhed (januar), kun beredskabsmeddelelse

2016, Fyn og Sjælland, ikke muligt at ringe 112 (april), kun beredskabsmeddelelse

2016, Søndersø, brand i industriejendom, (august), kun beredskabsmeddelelse

2017, Vissenbjerg, brand i industribygning (januar), kun beredskabsmeddelelse

2018, Nyborg, brand i farligt affald (februar), kun beredskabsmeddelelse

Frem til 1991 blev sirenerne testet hver onsdag. I dag nøjes man med at afprøve sirenerne med lyd én gang om året. Dog testes de nuværende sirener i Danmark hver nat uden lyd for at sikre funktionaliteten.

- Langt de fleste borgere ved, hvordan de skal reagere, når de hører sirenerne, fordi systemet netop testes en gang om året og derfor bliver en tilbagevendende begivenhed, der minder os om betydningen af sirenerne, siger beredskabsdirektøren.

Alarmen lyder tre gange efter hinanden den første onsdag i maj. De to første sirener betyder, at man skal gå inden døre og tænde for DR eller TV 2 og holde sig orienteret. Den tredje sirene, der går i gang klokken 12.08, betyder, at faren er drevet over.

Læs også Store Hyledag: I dag klokken 12 hyler sirenerne - hvad betyder det?