Klovnen Mattie: Latter er den vigtigste følelse, vi har

Klovnen Mattie fra England mener, at latter er den vigtigste følelse, vi har, men vi bruger den slet ikke nok.

Der er klovnefestival i Svendborg i denne uge, og i den forbindelse er klovne fra hele Europa samlet på Fyn for at underholde og være sammen med andre klovne.

Klovnen Mattie fra England er på besøg på H.C. Andersen Børnehospital sammen med flere andre klovne fra klovnefestivalen for at lyse lidt op hos nogle af de børn, der ellers ikke har så meget at grine af.

Klovnefestivalen har 20-års jubilæum i år, og som klovn er det rart at mødes med andre, der har gjort fjolleri til en levevej.

- Der er mange workshops i denne uge, og alle lavede tai chi i morges klokken halv otte. Jeg deltog ikke, det var jeg ikke vågen nok til, men der er en masse kammerateri, en fællesskabsfølelse, når man møder klovne andre steder fra, hvilket er skønt, siger Mattie.

Klovnene hjælper hinanden

Klovnen Miki arbejder normalt som hospitalsklovn på Grønland. Ligesom Mattie er hun med til festivalen for femte gang, og hun suger til sig, når hun er sammen med andre klovne fra hele Europa.

- Jeg bruger festivalen til at blive en bedre klovn, fordi jeg kommer fra Grønland, og der er jeg alene om det, jeg laver. Så jeg kommer herned og er sammen med alle de andre klovne. De hjælper med at blive bedre til at lægge sin sminke og blive bedre til at lave nogle trylletricks. Man er utrolig social og hjælper hinanden meget, siger Miki, der også er på besøg på OUH.

Hvis man kan få folk til at grine, gør man en positiv forskel, mener Mattie, der har været klovn i 46 år.

- Latter er den vigtigste følelse, vi har, og jeg synes slet ikke, vi bruger den nok. Det er en skam, at nogle af denne verdens ledere ikke griner mere, end de gør, siger han.

Trump er en klovn

Klovnene til klovnefestivalen har selv valgt at være klovne for sjov, men der findes også klovne, uden klovnemaske og sminke, som Mattie ikke vil associeres med.

- Der findes nogle få mennesker, der ikke behøver at bære klovnemaske som hr. Trump for eksempel. Han er en klovn uden selv at vide det, griner Mattie.

