Klovnerierne fortsætter på OUH

En donation fra Trygfonden sikrer, at hospitalsklovnen Lulu kan cykle videre på Odense Universitetshospital.

Båt, bååååt, båt, bååt lyder det fra et horn i det fjerne på børneoperationsgangen på Odense Universitetshospital.

På en trehjulet cykel kommer en hospitalsklovn i ko-lignende udklædning susende. Det er Lulu.

I mange år har hospitalsklovnen Lulu hver fredag faret ind og ud mellem hvide kitler og bekymrede forældre. Til stor glæde for hospitalets yngste patienter. En donation fra Trygfondens regionale råd i Region Syddanmark betyder, at Lulu skal pumpe dækkene og gøre klar til endnu et år på cyklen.

- Jeg er utrolig lettet over at kunne fortsætte som hospitalsklovn. Jeg elsker det her. Det er ikke bare et arbejde. Det er en kæmpe del af min liv. Jeg kan se, hvad det gør for børnene og deres familier, siger Lulu, der uden klovnedragten kaldes Lis Vilain.

89.700 kroner til mere klovneri

Hospitalsklovnen Lulu modtager 89.700 kroner fra Trygfonden. Pengene gives som led i organisationens samlede arbejde for at støtte sårbare grupper og skabe større tryghed.

- I Trygfonden arbejder vi for, at alle skal have et trygt og sikkert møde med sundhedsvæsnet. Det er netop, hvad klovnen Lulu er med til at give. Lulu skaber tillid og tryghed hos børnene og er med til at aflede deres fokus fra det ukendte og måske ubehagelige, der skal ske. Den indsats er guld værd, og fra Trygfondens side er vi glade for at kunne bidrage til, at Lulu fortsat kan komme på Ortopædkirurgisk Ambulatorium og trods de ofte alvorlige omstændigheder kan sprede glæde og smil hos både små og store, siger Lena Baunsgaard Pedersen, repræsentant i Trygfondens regionale råd i Region Syddanmark.

Lena Baunsgaard Pedersen, repræsentant i Trygfondens regionale råd i Region Syddanmark, overrækker hospitalsklovnen Lulu en check på 89.700 kroner.