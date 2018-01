Klumme: Bogense er "udkant" - pinligt, siger borgmester

Min klumme er et forsvar for provinsen, siger Weekendavisens Poul Pilgaard Johnsen. Han har skrevet en klumme om flytningen af Dansk Sprognævn til Bogense.

"Det er pinligt af Weekendavisen".

Det skriver Nordfyns Kommunes borgmester, Morten Andersen (V), i et opslag på Facebook, efter avisen fredag bragte en klumme om flytningen af Dansk Sprognævn og dets 15 ansatte fra Frederiksberg til Bogense.

I klummen skriver Poul Pilgaard Johnsen blandt andet: "På Fyn er Bogense for alvor udkant i modsætning til for eksempel Kerteminde, Nyborg og Svendborg med mange ressourcestærke indbyggere. Og selvfølgelig Odense, som med 450 (det officielle tal er 440, red.) kommende arbejdspladser fra Miljøstyrelsen blev en af udflytningsdagens vindere".

Jeg påpeger netop, at provinsbyerne har mistet alt for meget ved de store strukturreformer Poul Pilgaard Johnsen, Weekendavisen

- Han taler i den grad ned om et område. Hvad er det, der er "udkant" i Bogense i forhold til for eksempel Kerteminde? Hvad er det Bogense ikke har, som de tre andre byer har?, siger Morten Andersen og synes, det er sørgeligt, at man kan sidde i København og forfatte sådan en klumme:

- Det siger lidt om, hvor langt der er fra København til Bogense.

- Havde det være satire, så havde det været i orden. Men at refleketere sådan i ramme alvor, det er ikke rimeligt, og det kan jeg ikke acceptere, siger Morten Andersen og mener, at det er hans pligt som borgmester at reagere på Poul Pilgaard Johnsens påstand om "udkant".

Poul Pilgaard Johnsen vil gerne stå på mål for sin klumme og for formuleringerne og påpeger, at klummen som helhed er et forsvar for provinsen:

- Fra min side ligger der ingen værdiladning i ordet "udkant", men det er faktum, at Bogense i sammenligning med de andre fynske byer, jeg nævner, er mere udkantsområde, sådan som man normalt definerer det udtryk. Det omfatter tilgængelighed, transportmuligheder, arbejdspladser og boligmarked, og for eksempel viste en opgørelse i 2016, at Nordfyn er den kommune, hvor boligpriserne er faldet mest.

- Jeg elsker Nordyn og har tilbragt alle mine ferier der, da jeg var barn. Jeg har haft sommerferiejob på Nordfyn. Der går sjældent et år, uden at jeg kører ture i landskabet, og jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har været forbi Gyldensteen, Harritslevgaard eller Bogense. Som journalist har jeg flere gange forsøgt at hjælpe familien Benzon på Oregaard med at bevare de gamle danske husdyrracer, og i det hele taget har provinsens ve og vel ligget mig stærkt på sinde i mange artikler - som også denne seneste kommentar jo går ud på, hvis man læser den til ende, siger Poul Pilgaard Johnsen til TV 2/Fyn.

- Jeg påpeger netop, at provinsbyerne har mistet alt for meget ved de store strukturreformer i 2007, og at udflytningen af statslige arbejdspladser ikke kan kompensere for det tab. Kommunalreformen kan man næppe rulle tilbage, men det er skammeligt, at man har centraliseret politi og retsvæsen så meget. Det burde politikerne have mod til at gøre om og i det hele taget sikre, at alle samfundslag fortsat findes i provinsbyerne, siger han.

Hovedrysten over nævnets direktør

Morten Andersens glæde over at få Dansk Sprognævn til kommunen sættes i det hele taget på prøve i disse dage. Han ryster nemlig også på hovedet over direktør i Dansk Sprognævn, Sabine Kirschmeier. På nævnets hjemmeside skriver hun blandt andet, at hun er bange for, at "det bliver en overordentlig vanskelig opgave at få et højt specialiseret forskningsmiljø som Sprognævnet til at fungere i Bogense".

Hun bruger desuden nævnets hjemmeside til at kritisere regeringens flytning af Dansk Sprognævn til Bogense. Men det er efter Morten Andersen ikke hendes opgave som direktør at ytre sig på den platform:

- Var det eksempelvis kommunaldirektøren, som havde udtalt sig om for eksempel kommunens budget på den måde på kommunens hjemmeside, så var han nok ikke direktør længere, siger Morten Andersen til TV 2/Fyn.

